"Люблю тебя и скучаю". Сестра Мэттью Перри поделилась редкими фото с актером

Младшая сводная сестра Мэттью Перри Миа Перри Бовик опубликовала архивные фотографии с братом. По случаю третьей годовщины смерти и выхода документального сериала "The One About Matthew Perry" она также рассказала об их отношениях и каким он был в жизни.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на разговор Бовик с ABC News .

Сестра Мэттью Перри показала редкие фото с актером

Миа опубликовала уникальные кадры с братом из их детства и совместного времени вместе. На одних фото она позирует рядом с молодым Мэттью, а на другом вместе с ним на выпускном.

"Мэтти, я люблю тебя и скучаю по тебе каждый день", - подписала кадры она.

Американская психотерапевт и писательница ранее признавалась, что именно Перри сыграл важную роль в том, кем она является.

"Благодаря ему я стала тем, кем являюсь сегодня, человеком, которым хочу быть, и нашла дело, которому посвятила свою жизнь", - сказала она Netflix.



Каким был Перри в жизни

В новом интервью Миа призналась, что всем известный Чендлер за кулисами был не менее приятным человеком.

"У каждого из нас есть знаменитости или звезды, которых мы очень любим, и мы спрашиваем друзей: "Как думаете, он и в жизни такой замечательный?" И я хочу сказать всем: да, он именно таким и был", - поделилась она.

Они с братом имели особую связь и всегда старались заботиться друг о друге.

"Мы старались лучше заботиться друг о друге во многих смыслах. Он был моим человеком, а я - его", - рассказала она.

Миа Бовик (скриншот)

Актеры "Друзей" поддерживали сестру Перри

Миа также вспомнила, как в детстве посещала съемочную площадку сериала и познакомилась с коллегами брата. По ее словам, они всегда тепло ее принимали.

"Это было что-то вроде: "О, маленькая сестричка Мэтта пришла". Это была такая типичная атмосфера младшей сестры. Было здорово, и они все очень щедрые люди", - вспомнила она.

Отдельно Миа рассказала о встрече с командой сериала на поминальной церемонии после смерти брата.

"Когда они начали приходить, я была поражена. Было невероятно увидеть их и понять, насколько сильно актерский состав его любил", - рассказала она.



Документальный фильм о Мэттью Перри

В канун годовщины смерти на Netflix вышла трехсерийная документалка о жизни Мэттью, в которой приняли участие его сестра и близкие друзья.

Для Бовик это было первое интервью на камеру, посвященное брату. Этой работой она хотела показать его не просто как звезду или человека с зависимостью, а как целостную личность с прекрасным сердцем и душой.

Раньше мы рассказывали, какими были похороны Мэттью Перри. Актера не стало 28 октября 2023 в 54-летнем возрасте.

Причиной смерти стала передозировка кетамином. За незаконную поставку препарата пять человек получили наказание, в том числе помощник актера Кеннет Ивамаса, посредник Эрик Флеминг и наркодилерша Джасвин Сангха.

Мэтью похоронили 3 ноября на кладбище в мемориальном парке Форест-Лоун в Лос-Анджелесе.