Обійми Еністон, сльози та сміх: сестра Меттью Перрі вперше розповіла про його похорони

Сестра Меттью Перрі Міа Бовік поділилася спогадами про його похорон. Її розповідь увійшла до нового документального серіалу Netflix "The One About Matthew Perry" про життя актора, його боротьбу із залежністю та останні роки.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Page Six .

Що сестра Меттью Перрі розповіла про його похорон

Режисерка документального серіалу Мері Робертсон назвала однією з найсильніших сцен проєкту розповідь Бовік про прощання з братом. За її словами, ці спогади були болісними й емоційно важкими.

Сестра актора пригадала несподіваний момент, коли посеред похорону почала сміятися. Тоді вона відчула, ніби Меттью перебуває поруч із нею і говорить з нею.

"Він з'явився просто за моїм правим плечем і сказав: "Наскільки ж усе це по-дурному?" Боже мій, ось він! Змушує мене сміятися в найжахливіший момент. І це ще й неймовірно недоречно - почати сміятися. Але я просто не могла зупинитися”, - пригадала вона.

Робертсон зазначила, що сміх на похоронах - не рідкість і він не применшує глибини горя. На її думку, ця історія відображає особистість Перрі, його спадщину та людську здатність реагувати на біль по-різному.

Міа Бовік (кадр з документального серіалу)

Як актори "Друзів" попрощалися з Меттью Перрі

У серіалі Міа також пригадала зустріч із колегами брата. До цього моменту вона не бачила їх близько 20 років. Першою до неї підійшла Дженніфер Еністон.

"Еністон першою підійшла до мене і міцно обійняла. Так само зробили всі", - поділилася вона.

Пізніше всі п'ятеро підійшли до труни Меттью, тримаючись за руки та не стримуючи сліз.

Еністон та Перрі у "Друзях" (кадр з серіалу)

Що відомо про документальний серіал про Меттью Перрі

Проєкт від імені сестри та друзів розповідає про шлях актора до слави, його роботу в популярному ситкомі, стосунки, залежність і смерть.

Актори “Друзів” і решта членів родини Перрі особисто не з'являються. Як розповіла Робертстон, вони зверталися до колег з ситкому із пропозицією взяти участь у зйомках, але вони відмовилися. Команда з розумінням поставилася до їхнього рішення.

Також від участі відмовився вітчим актора Кіт Моррісон. На думку Робертсон, кожен переживає втрату по-своєму. Вона розуміє, чому хтось не готовий говорити про це публічно.

Водночас сестра Перрі відчула, що саме зараз хоче відкрито розповісти про брата - від болю втрати до моментів, які змушували її сміятися.

Документальний серіал Netflix "The One About Matthew Perry" складається з трьох епізодів і вийде 27 жовтня.



Що відомо про смерть Меттью Перрі

Нагадаємо, актора не стало у жовтні 2023 року у 54 роки. Причиною смерті стали гострі ефекти кетаміну.

Правоохоронці встановили причетність п'ятьох людей до незаконного постачання препарату Перрі. Усі вони отримали покарання, зокрема особистий помічник актора Кеннет Івамаса, посередник Ерік Флемінг і наркодилерка Джасвін Сангха.

Поховали актора 3 листопада на кладовищі меморіального парку Форест-Лоун у Лос-Анджелесі.