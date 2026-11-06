Кім Кардаш'ян показала рідкісні сімейні фото на честь 71-річчя Кріс Дженнер

Американська телезірка та бізнесвумен Кріс Дженнер 5 листопада відсвяткувала своє 71-річчя. Замість масштабної вечірки вона провела вечір у колі близьких, отримала особливий торт і зворушливі привітання від дітей.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram Кім Кардаш'ян.

Як Кріс Дженнер відсвяткувала 71-річчя

Святкування цього року виявилося значно скромнішим, ніж попередній ювілей знаменитості.

Кріс провела вечір за родинною вечерею, а кадрами з особливого дня поділилися її доньки Кім та Хлої Кардаш'ян.

Головною окрасою вечора став персоналізований святковий торт із написом "Happy Birthday Kris!".

Десерт прикрасили кремовими фігурками полуниці, малини, чорниці та зеленого листя.

Кім також опублікувала відео, на якому іменинниці виносять торт із вісьмома запаленими свічками, поки близькі співають традиційну пісню до дня народження.

Як Кріс Дженнер відсвяткувала 71-річчя (скріншот)

Як діти привітали Кріс Дженнер

Кім Кардаш'ян присвятила матері окрему публікацію в Instagram. Вона зібрала світлини з різних періодів їхнього життя - від свого дитинства до сьогодення.

"З днем народження найособливішу матусю у світі! Мені так пощастило мати ще один рік, щоб святкувати тебе, вчитися у тебе й показувати, як сильно ми всі тебе любимо. Я люблю тебе більше, ніж можна висловити словами, мамо", - написала Кім.

Серед опублікованих фотографій особливу увагу привернув рідкісний сімейний кадр, на якому позують Кім, Кортні, Хлої, Роб, сама Кріс та її мама Мері Джо Шеннон, яка померла в липні цього року у віці 91 року.

У коментарях Дженнер подякувала доньці та зізналася, що має прекрасне життя.

Хлої Кардаш'ян обрала ще емоційніше привітання. Вона поділилася архівними відео та фотографіями, зокрема моментами зі зйомок сімейного реаліті-шоу "Keeping Up with the Kardashians".

У своєму дописі Хлої розповіла, що з віком почала відкривати матір із нових сторін - не лише як маму, а й як подругу, бізнесвумен та жінку, яка ніколи не перестає мріяти.

"Якби в мене була тисяча життів, я б знайшла тебе в кожному з них. І без жодних вагань щоразу обирала б тебе своєю мамою", - зізналася вона.

За словами Хлої, найбільше вона цінує їхні щоденні розмови, спільні подорожі, шопінг і навіть звичку телефонувати одна одній десятки разів на день.

Кортні Кардаш'ян теж долучилася до привітань, опублікувавши дитяче фото з мамою.

Вона подякувала Кріс за все, чого та навчила своїх дітей, а також пожартувала, що деякі мамині дивацтва стали сімейними традиціями.

Наймолодша донька, Кайлі Дженнер, вирішила пригадати Геловін 1999 року. Вона показала архівне домашнє відео, на якому Кріс постає в образі Дороті з "Чарівника країни Оз".

Маленька Кайлі тоді була одягнена в костюм "крихітки Дороті", а Кендалл перевтілилася на Злу відьму.

Кайлі подякувала мамі за любов і щасливе дитинство, наголосивши, що тепер має можливість передавати цю любов власним дітям.

Коханий Кріс Дженнер заінтригував особливим зверненням

Не менш цікавим виявилося привітання Корі Гембла, з яким Кріс перебуває у стосунках понад десять років.

45-річний бізнесмен опублікував романтичний допис, у якому назвав Дженнер своєю "маленькою дружиною".

"З днем народження! Люблю тебе назавжди. Продовжуй бути неймовірною. Ти найкраща мама для своїх дітей, і я щасливий, що ти є в моєму житті, моя маленька дружино", - написав Корі.

Кріс відповіла йому коротко, але ніжно: "Я тебе люблю".

Таке звернення привернуло увагу на тлі давніх чуток про можливе весілля пари.

Раніше Дженнер уже коментувала перспективу шлюбу з Гемблом. Вона не виключала, що колись знову піде під вінець, і жартувала, що вміє дивувати своїх близьких.

Водночас офіційно про заручини або одруження пара не оголошувала.

Як Кріс Дженнер святкувала попередній ювілей

На відміну від камерного 71-річчя, своє 70-річчя минулого року Дженнер відзначила з голлівудським розмахом.

Тоді вона організувала розкішну вечірку в стилі Джеймса Бонда, на яку запросила десятки знаменитостей.

Серед гостей були Джастін Бібер, Марта Стюарт, телеведуча Гейл Кінг, а також принц Гаррі та Меган Маркл.

Цього разу Кріс вирішила обійтися без масштабного світського заходу, зробивши головним акцентом свята сімейне коло та час із найближчими людьми.