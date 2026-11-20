Американська супермодель Кендалл Дженнер та актор Джейкоб Елорді, відомий за серіалом "Ейфорія", зробили новий крок у своїх стосунках - пара прихистила цуценя далматинця.

Про це повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на видання People.

Закохані сильно люблять тварин

За інформацією інсайдера, закохані нещодавно разом взяли собаку. Спільна любов до тварин стала однією з речей, які зблизили Дженнер та Елорді. Пара вже встигла сильно прив'язатися до нового чотирилапого друга.

"Вони обоє великі любителі собак - саме це їх зблизило. Вони вже закохані у свого нового цуценя", - розповів інсайдер виданню.

Що відомо про стосунки зірок

Романтичні чутки навколо 31-річної моделі та 29-річного актора з'явилися навесні 2026 року. Відтоді пару неодноразово помічали разом під час приватних зустрічей і на публічних заходах.

Зокрема, у вересні Джейкоб підтримав Кендалл на показі Bottega Veneta сезону весна-літо 2027 у межах Тижня моди в Мілані, де модель брала участь у дефіле.

Вже жовтні вони разом з'явилися на гала-вечорі Academy Museum у Лос-Анджелесі. Тоді актор фотографував Дженнер на червоній доріжці, а сама модель чекала на нього разом із сестрою Кім Кардаш'ян та Гейлі Бібер.

Водночас ані Кендалл, ані Джейкоб публічно не підтверджували своїх стосунків.

Модель має досвід у догляді за тваринами

Для моделі це не перший досвід догляду за домашніми улюбленцями. Вона виросла в родині, де були собаки, зокрема чихуахуа Дольче та лабрадор Габбана.

У 2011 році Кендалл разом із молодшою сестрою Кайлі також отримала на Різдво двох цуценят, яких назвали Луї та Віттон.

Крім того, Дженнер давно захоплюється кіньми та неодноразово розповідала про свою любов до верхової їзди. У 2018 році в неї з'явився доберман на ім'я Пайро.

Отже, спільне цуценя може стати ще одним важливим етапом у стосунках знаменитостей, які останніми місяцями дедалі частіше проводять час разом.