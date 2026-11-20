Американская супермодель Кендалл Дженнер и актер Джейкоб Элорди, известный по сериалу "Эйфория", сделали новый шаг в своих отношениях - пара приютила щенка далматинца.

Об этом сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на издание People.

Влюбленные сильно любят животных

По информации инсайдера, влюбленные недавно вместе взяли собаку. Общая любовь к животным стала одной из вещей, которые сблизили Дженнер и Элорди. Пара уже успела сильно привязаться к новому четырехлапому другу.

"Они оба большие любители собак - именно это их сблизило. Они уже влюблены в своего нового щенка", - рассказал инсайдер изданию.

Что известно об отношениях звезд

Романтические слухи вокруг 31-летней модели и 29-летнего актера появились весной 2026 года. С тех пор пару неоднократно замечали вместе во время частных встреч и на публичных мероприятиях.

В частности, в сентябре Джейкоб поддержал Кендалл на показе Bottega Veneta сезона весна-лето 2027 года в рамках Недели моды в Милане, где модель участвовала в дефиле.

Уже в октябре они вместе появились на гала-вечере Academy Museum в Лос-Анджелесе. Тогда актер фотографировал Дженнер на красной дорожке, а сама модель ждала его вместе с сестрой Ким Кардашьян и Гейли Бибер.

В то же время, ни Кендалл, ни Джейкоб публично не подтверждали своих отношений.

Модель имеет опыт по уходу за животными

Для модели это не первый опыт ухода за домашними питомцами. Она выросла в семье, где находились собаки, в частности чихуахуа Дольче и лабрадор Габбана.

В 2011 году Кендалл вместе с младшей сестрой Кайли также получила на Рождество двух щенков, которых назвали Луи и Виттон.

Кроме того, Дженнер давно увлекается лошадьми и неоднократно рассказывала о своей любви к верховой езде. В 2018 году у нее появился доберман по имени Пайро.

Следовательно, общий щенок может стать еще одним важным этапом в отношениях знаменитостей, которые в последние месяцы все чаще проводят время вместе.