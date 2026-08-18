Як Гайден Панеттьєрі допомогла горилі Тоні: у КиївЗоо пригадали історію дружби

Панеттьєрі та горила Тоні: з чого почалася дружба

Як повідомили в зоопарку, Гайден вперше приїхала до Київського зоопарку у 2014 році. Саме тоді вона познайомилася з горилою Тоні. Між ними одразу виник особливий зв'язок.

"Для мільйонів вона залишиться відомою акторкою. Для КиївЗоо - людиною, яка щиро полюбила нашого Тоні й стала частиною його історії", - зазначили там.

Після першої зустрічі акторка не забувала про тварину. Коли вона поверталася столиці, то навідувала Тоні та цікавилася його життям.

Згодом Панеттьєрі допомогла створити для горили нові умови проживання. Вже восени 2014 року за її підтримки Тоні отримав нові зимові апартаменти, а навесні 2015-го - літні.

Зоопарк опублікував фото, зроблене під час першого візиту Гайден у 2014 році. На світлині акторка знайомиться з Тоні.

"На цій світлині - одна з тих зустрічей. Проста, тепла і справжня. Саме такою хочеться зберегти цю історію у пам’яті. Її доброта залишиться з нами - у долі Тоні та в історії КиївЗоо", - написали в дописі.

Тоні та Гайден (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

Наостанок там подякували акторці за щирість і любов, які вона дарувала тваринному світу.

"Світла пам’ять", - додали в зоопарку.

Нагадаємо, Панеттьєрі померла 16 серпня. Колишній наречений Володимир Кличко відреагував на трагедію, згадавши про їхні стосунки та спільну доньку Каю-Євдокію.

Також спогадами про акторку поділилися голлівудські зірки, серед яких Масі Ока, Браян Фуллер, Келлі Осборн та інші.