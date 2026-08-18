Якою була Гайден Панеттьєрі поза камерою: зірки поділилися особистими спогадами

Після смерті американської акторки Хайден Панеттьєрі її друзі, колеги та відомі люди почали ділитися особистими спогадами про зірку. Вони згадують не лише її талант, а й почуття гумору, доброту, підтримку інших та дивовижну зрілість, яку Панеттьєрі мала ще в юному віці.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на публічні дописи друзів і колег акторки.

Чарльз Естен

Один із найбільш особистих спогадів опублікував партнер Панеттьєрі по серіалу "Нешвілл" Чарльз Естен.

Актор пригадав їхню найпершу зустріч. Він щойно завершив прослуховування для серіалу і, виходячи із зали, випадково зіткнувся з Гайден.

Вона почула його виступ і одразу почала його підтримувати.

Згодом обоє отримали ролі й протягом шести сезонів працювали разом.

За словами Естена, вони швидко стали друзями, багато працювали, але водночас постійно сміялися та добре проводили час на майданчику.

Чарльз Естен поділився спогадами про Панеттьєрі (фото: instagram.com/charlesesten)

Він назвав Гайден надзвичайно талановитою, розумною, харизматичною та теплою людиною.

"Яким великим подарунком було грати з нею, співати з нею і просто бути її другом", - написав актор.

Естен також згадав, що Панеттьєрі була дуже близька з його родиною, а особливо любила його дружину Петті.

Бріттані Сноу

Бріттані Сноу знала Гайден ще з дитинства. Акторки протягом трьох років грали сестер у серіалі "Дороговказне світло" (Guiding Light).

Сноу опублікувала архівне фото, на якому тримає маленьку Гайден на руках, а та цілує її в щоку.

За словами акторки, між ними було значно більше спільного, ніж вона свого часу встигла сказати Панеттьєрі.

"Мені пощастило грати твою сестру три роки. Я так багато в чому відчувала з тобою спорідненість", - написала вона.

Бріттані Сноу з Гайден Панеттьєрі (скріншот)

Сноу згадала Гайден як людину, яка завжди була готова підтримати, залишалася допитливою, веселою та сміливою. А її талант і прагнення "бути яскравим світлом" назвала неймовірними.

Гезер Матараццо

Ще одна зірка, яка знала Панеттьєрі задовго до світової слави, - акторка "Щоденників принцеси" Гезер Матараццо.

Вони познайомилися ще дітьми у поїзді Long Island Rail Road, коли обидві їхали до Нью-Йорка на акторські кастинги.

Пізніше їхні шляхи неодноразово перетиналися вже в дорослому житті.

"Щоразу, коли наші шляхи перетиналися, моє серце наповнювалося. Вона була особливою", - пригадала Матараццо.

За її словами, Гайден мала надзвичайно живу енергію і великий талант, а сама вона запам'ятала її як справжнє "світло".

Гезер Матараццо з Гайден Панеттьєрі (фото: instagram.com/heathermatarazzo)

Келлі Осборн

Телезірка Келлі Осборн поділилася значно особистішим спогадом. Вона зазначила, що вони з Хайден особливо добре розуміли одна одну через схожий досвід дорослішання під постійною увагою публіки.

На її думку, мало хто здатен по-справжньому зрозуміти, наскільки самотнім може бути таке життя, навіть коли навколо постійно перебувають люди.

"Ми розуміли одна одну так, як це можуть дуже небагато людей", - написала Осборн.

Вона назвала Панеттьєрі близькою подругою та зізналася, що назавжди збереже спогади про неї.

Келлі Осборн про Гайден Панеттьєрі​​​​​​​ (скріншот)

Тарін Меннінг

Акторка Тарін Меннінг згадала зовсім іншу Гайден - веселу, просту та готову будь-якої миті перетворити дивну ситуацію на жарт.

За її словами, Панеттьєрі щоразу, коли вони зустрічалися, залишалася однаковою - доброю, приземленою та щирою.

Особливо Меннінг запам'яталася їхня зустріч у Вашингтоні. Вони опинилися серед великої кількості серйозних чоловіків у костюмах, ловили погляди одна одної й не могли перестати сміятися через абсурдність ситуації.

Зрештою вони просто пішли звідти та вирушили разом поїсти.

Саме такою Меннінг і запам'ятала Панеттьєрі - легкою, веселою і справжньою.

Браян Фуллер

Сценарист і продюсер серіалу "Герої" Браян Фуллер згадав, який вплив Панеттьєрі мала на нього як на автора.

Саме він працював над історією її героїні Клер Беннет у першому сезоні культового серіалу.

Фуллер зізнався, що Гайден була для нього значно більшим, ніж просто акторкою, яка виконувала написану роль.

"Гайден була більше ніж акторкою - вона була музою", - зазначив він.

Гайден Панеттьєрі​​​​​​​ (фото: instagram.com/bryanfullergram)

За словами продюсера, Панеттьєрі була мудрою не за роками та залишила незабутній слід у його роботі як сценариста і творця історій.

Віола Девіс

Володарка "Оскара" Віола Девіс, яка працювала з Гайден у фільмах "Архітектор" та "Опіка", також згадала її особливу зрілість.

Девіс назвала Панеттьєрі надзвичайно обдарованою акторкою і сказала, що їй та її чоловікові Джуліусу Теннону дуже подобалося працювати з нею.

Особливо акторка запам'ятала Гайден як "стару мудру душу з глибоким серцем".

Девіс зізналася, що їй було цікаво спостерігати, якою людиною Панеттьєрі стає після всього пережитого.

"Я бачила прекрасного Фенікса, який піднімався з попелу", - написала вона.

Віола Девіс (фото: instagram.com/violadavis)

Масі Ока

Колега Панеттьєрі по "Героях" Масі Ока також наголосив, що акторка здавалася значно мудрішою за свій вік.

Він пригадав її як людину з "прекрасним духом", величезним талантом та особливою життєрадісною енергією, яку вона приносила на знімальний майданчик і дарувала людям поруч.

За словами Оки, він мав можливість багато працювати з Панеттьєрі й назавжди запам'ятає саме цю сторону її характеру.

Кадр з серіалу "Герої"

Кріс Епплбаум

Режисер Кріс Епплбаум, який знімав кліп Панеттьєрі Wake Up Call у 2008 році, пригадав одну з останніх зустрічей з акторкою.

Вони побачилися лише за кілька місяців до її смерті та згадували кумедні історії зі зйомок кліпу.

Зокрема, сміялися над тим, як колись розігрували Володимира Кличка в Маямі.

Епплбаум описав Панеттьєрі як маленький "клубочок радості" та додав, що спогади про неї назавжди залишаться для нього благословенням.