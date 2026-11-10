Хлої Кардаш'ян показала різдвяну ілюмінацію свого будинку в Лос-Анджелесі

Різдвяний сезон у Хлої Кардаш'ян почався за півтора місяця до свята. 9 листопада вона показала, як її будинок у Лос-Анджелесі та дерева довкола засяяли білими вогниками.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram зірки.

Як Хлої Кардаш'ян прикрасила дім до Різдва

Білі вогники видно вже біля воріт. Вони тягнуться вздовж вигнутого під'їзду до будинку, де гірляндами підсвітили живопліт, кущі й дерева.

Біля парадного входу, за даними The Sun, стоять щонайменше шість високих ялинок у гірляндах.

Хлої Кардаш'ян прикрасила дім до Різдва (скріншот)

На фасаді вогники повторюють контури даху, вікон і дверей. Кардаш'ян назвала це оформленням у стилі пряникового будиночка.

Біла підсвітка нагадує глазур, якою обводять краї пряника.

Хлої Кардаш'ян прикрасила дім до Різдва (скріншот)

Окремо Хлої показала великий дуб із гойдалкою біля дому. Гірляндами обвили його гілки до самих кінчиків.

Телезірка наблизила камеру, щоб показати дерево, і зауважила, що святкове оформлення ще триває.

"Коли всюди мерехтять вогники, це неймовірно. Усе таке чарівне", - сказала Кардаш'ян у відео.

Хлої Кардаш'ян прикрасила дім до Різдва (скріншот)

За ілюмінацію Хлої подякувала команді The Christmas Brothers. Останній ролик вона виклала під "Somewhere in My Memory" з фільму "Сам удома" у виконанні Філармонічного оркестру міста Праги.