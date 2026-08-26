У "Гаррі Поттері" замінили Локарта: роль дісталася Кіту Гарінґтону

У серіалі "Гаррі Поттер" сталася несподівана заміна акторського складу. Ґільдероя Локарта у другому сезоні зіграє зірка "Гри престолів" Кіт Гарінґтон, хоча лише два тижні тому на цю роль офіційно затвердили Ніколаса Голта.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Deadline .

Чому замінили Ніколаса Голта

За даними видання, Голт залишив проєкт через конфлікт у робочому графіку.

Після цього роль професора захисту від темних мистецтв перейшла до Кіта Гарінґтона.

Ще на початку серпня Deadline повідомляв, що саме Голт зіграє Локарта у другому сезоні.

Ніколас Голт (фото: Вікіпедія)

Тож перестановка відбулася невдовзі після першого гучного кастингового анонсу.

Сам Гарінґтон уже знайомий із цим персонажем. Раніше він озвучив Ґільдероя Локарта в аудіоверсії "Гаррі Поттера і Таємної кімнати" з повним акторським складом.

Кого зіграє Кіт Гарінґтон

Ґільдерой Локарт з'являється у другій книзі Джоан Ролінґ. Він стає новим викладачем захисту від темних мистецтв у Гоґвортсі та швидко привертає увагу учнів своєю самовпевненістю, любов'ю до слави й розповідями про численні героїчні подвиги.

У кінофільмі "Гаррі Поттер і Таємна кімната" 2002 року цього героя зіграв Кеннет Брана.

Кадр з фільму "Гаррі Поттер і Таємна кімната"

Для Гарінґтона нова роль стане ще одним великим проєктом HBO після "Гри престолів", де він протягом восьми сезонів грав Джона Сноу.

Другий сезон нового "Гаррі Поттера" буде заснований на книзі "Гаррі Поттер і Таємна кімната". Знімання мають розпочати восени.