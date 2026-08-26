В "Гарри Поттере" заменили Локарта: роль досталась Киту Гаррингтону
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В "Гарри Поттере" заменили Локарта: роль досталась Киту Гаррингтону

Роль харизматического профессора Хогвартса досталась Киту Гарингтону, хотя ранее HBO объявил другого актера

Автор: Иванна Пашкевич
Фото: Кот Гаррингтон (фото: Getty Images)
Дата: 26 августа 2026

В сериале "Гарри Поттер" произошла неожиданная замена актерского состава. Гильдероя Локарта во втором сезоне сыграет звезда "Игры престолов" Кит Гаррингтон, хотя всего две недели назад на эту роль официально утвердили Николаса Голта.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Deadline.

Почему заменили Николаса Голта

По данным издания, Голт покинул проект из-за конфликта в рабочем графике.

После этого роль профессора защиты от темных искусств перешла к Киту Гарингтону.

Еще в начале августа Deadline сообщал, что именно Голт сыграет Локарта во втором сезоне.

В &quot;Гарри Поттере&quot; заменили Локарта: роль досталась Киту ГаррингтонуНиколас Голт (фото: Википедия)

Так что перестановка произошла вскоре после первого громкого кастингового анонса.

Сам Гаррингтон уже знаком с этим персонажем. Ранее он озвучил Гильдероя Локарта в аудиоверсии Гарри Поттера и Тайной комнаты с полным актерским составом.

Кого сыграет Кот Гаррингтон

Гильдерой Локарт появляется во второй книге Джоан Ролинг. Он становится новым преподавателем защиты от темных искусств в Хогвартсе и быстро привлекает внимание учеников своей самоуверенностью, любовью к славе и рассказами о многочисленных героических подвигах.

В кинофильме "Гарри Поттер и Тайная комната" в 2002 году этого героя сыграл Кеннет Брана.

В &quot;Гарри Поттере&quot; заменили Локарта: роль досталась Киту ГаррингтонуКадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната"

Для Гарингтона новая роль станет еще одним крупным проектом HBO после "Игры престолов", где он в течение восьми сезонов играл Джона Сноу.

Второй сезон нового "Гарри Поттера" будет основан на книге "Гарри Поттер и Тайная комната". Съемки должны приступить осенью.

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