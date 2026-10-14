Єва Лонгорія з’явилася на світському заході в Монако з пластиром на шиї

Акторка відвідала благодійний галавечір в чорній оксамитовій сукні з декольте
Американська акторка Єва Лонгорія стала однією з гостей благодійного вечора Global Gift Gala, який відбувся в Монте-Карло, Монако. Захід зібрав представників світського товариства та знаменитостей, які долучилися до підтримки благодійних ініціатив.
Wave RBC.UA повідомляє, що подія була присвячена збору коштів на користь організацій Fight Aids Monaco, Corazones Unidos і Global Gift, що працюють у різних напрямах гуманітарної допомоги.
Серед гостей була й принцеса Стефанія Монакська, яка підтримує благодійні проєкти, пов’язані з боротьбою з ВІЛ та СНІДом.
Лонгорія відвідала галавечір у статусі почесної голови Global Gift Foundation. Компанію акторці склала засновниця фонду Марія Браво, яка також долучилася до організації заходу.
Для виходу у світ 51-річна зірка обрала елегантну чорну сукню з оксамиту від Sophie. Головним акцентом вбрання стало декольте, оздоблене сріблястими стразами, що додавали образу вечірнього сяйва. Акторка доповнила вбрання дорогоцінними прикрасами з діамантами, які підкреслили її шию, вуха та зап’ястя.
Волосся Єва зібрала у високу зачіску, відкривши лінію шиї та плечей. Водночас увагу привернула невеликий пластир на шиї акторки, який помічають на її публічних появax уже певний час.
Причина, через яку Лонгорія продовжує носити пластир, наразі невідома. Немає й підтвердженої інформації про те, чи пов’язаний він із хірургічним втручанням або доглядом за шкірою після процедури.