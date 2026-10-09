Джим Керрі продає маєток на Гаваях за 35 млн доларів: як виглядає розкішний будинок
Головна Зірки Джим Керрі продає маєток на Гаваях за 35 млн доларів: як виглядає розкішний будинок
Зірки

Джим Керрі продає маєток на Гаваях за 35 млн доларів: як виглядає розкішний будинок

Будинок на березі океану має басейн, панорамні вікна та інтер’єр у богемному стилі

Автор: Тетяна Самарук
Фото: Джим Керрі (фото: Getty Images)
Дата: 09 жовтня 2026

Голлівудський актор Джим Керрі виставив на продаж елітний маєток на гавайському острові Мауї. За нерухомість на узбережжі Тихого океану він хоче отримати 35 мільйонів доларів. Актор придбав будинок у 2016 році за 16,5 мільйона доларів.

Про це повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на сайт Realtor.com.

Чим унікальний маєток

Маєток розташований на острові Мауї та був зведений у 2002 році. Його площа становить майже 438 квадратних метрів. У будинку облаштовані три спальні та чотири ванні кімнати. Новому власнику нерухомість пропонують повністю мебльованою.

В оголошенні маєток описують як рідкісний приклад богемної розкоші безпосередньо біля океану. Територія простягається вздовж узбережжя, а сам будинок розташований углибині ділянки - за просторим зеленим газоном і високими кокосовими пальмами.

Джим Керрі продає маєток на Гаваях за 35 млн доларів: як виглядає розкішний будинок
Будинок Джима Керрі (фото: realtor.com)

Інтер'єр оформлений у прибережному стилі. Високі стелі та відкрите планування додають приміщенням простору й природного світла.

Однією з особливостей вітальні є стеля з відкритими дерев'яними балками, а також вихід до критої кам'яної тераси.

Джим Керрі продає маєток на Гаваях за 35 млн доларів: як виглядає розкішний будинок
Будинок Джима Керрі (фото: realtor.com)

Кухня обладнана білими шафами та побутовою технікою преміумкласу. У спальні встановлене підвісне ліжко, а панорамні вікна дають змогу насолоджуватися краєвидами. Поруч розташована ванна кімната з окремою ванною та подвійним умивальником.

Джим Керрі продає маєток на Гаваях за 35 млн доларів: як виглядає розкішний будинок
Будинок Джима Керрі (фото: realtor.com)

Для обідньої зони обрали великий дерев'яний стіл із численними місцями для сидіння. На подвір'ї облаштований басейн, який доповнює простір для відпочинку просто неба.

Джим Керрі продає маєток на Гаваях за 35 млн доларів: як виглядає розкішний будинок
Будинок Джима Керрі (фото: realtor.com)

В описі нерухомості також наголошують на її розташуванні: ділянки безпосередньо біля океану на Мауї вважаються рідкісною пропозицією. За словами продавців, будинок перебуває у відмінному стані та готовий до продажу з усіма меблями.

Таким чином, за маєток Джима Керрі просять більш ніж удвічі більше, ніж актор заплатив за нього десять років тому. Водночас фактична сума продажу залежатиме від того, чи знайдеться покупець, готовий заплатити заявлені 35 мільйонів доларів.

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