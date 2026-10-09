Джим Керрі продає маєток на Гаваях за 35 млн доларів: як виглядає розкішний будинок

Голлівудський актор Джим Керрі виставив на продаж елітний маєток на гавайському острові Мауї. За нерухомість на узбережжі Тихого океану він хоче отримати 35 мільйонів доларів. Актор придбав будинок у 2016 році за 16,5 мільйона доларів.

Про це повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на сайт Realtor.com.

Чим унікальний маєток

Маєток розташований на острові Мауї та був зведений у 2002 році. Його площа становить майже 438 квадратних метрів. У будинку облаштовані три спальні та чотири ванні кімнати. Новому власнику нерухомість пропонують повністю мебльованою.

В оголошенні маєток описують як рідкісний приклад богемної розкоші безпосередньо біля океану. Територія простягається вздовж узбережжя, а сам будинок розташований углибині ділянки - за просторим зеленим газоном і високими кокосовими пальмами.

Будинок Джима Керрі (фото: realtor.com)

Інтер'єр оформлений у прибережному стилі. Високі стелі та відкрите планування додають приміщенням простору й природного світла.

Однією з особливостей вітальні є стеля з відкритими дерев'яними балками, а також вихід до критої кам'яної тераси.

Будинок Джима Керрі (фото: realtor.com)

Кухня обладнана білими шафами та побутовою технікою преміумкласу. У спальні встановлене підвісне ліжко, а панорамні вікна дають змогу насолоджуватися краєвидами. Поруч розташована ванна кімната з окремою ванною та подвійним умивальником.

Будинок Джима Керрі (фото: realtor.com)

Для обідньої зони обрали великий дерев'яний стіл із численними місцями для сидіння. На подвір'ї облаштований басейн, який доповнює простір для відпочинку просто неба.

Будинок Джима Керрі (фото: realtor.com)

В описі нерухомості також наголошують на її розташуванні: ділянки безпосередньо біля океану на Мауї вважаються рідкісною пропозицією. За словами продавців, будинок перебуває у відмінному стані та готовий до продажу з усіма меблями.

Таким чином, за маєток Джима Керрі просять більш ніж удвічі більше, ніж актор заплатив за нього десять років тому. Водночас фактична сума продажу залежатиме від того, чи знайдеться покупець, готовий заплатити заявлені 35 мільйонів доларів.