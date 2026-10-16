Дженніфер Лоуренс влаштувала побачення з чоловіком перед річницею весілля

36-річна голлівудська акторка Дженніфер Лоуренс, яка рідко демонструє особисте життя, потрапила в об'єктиви папараці разом із чоловіком, 42-річним артдилером Куком Мароні. Подружжя влаштувало побачення в Нью-Йорку за кілька днів до сьомої річниці весілля.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Backgrid .

Як виглядали Дженніфер Лоуренс та її чоловік

Увечері 14 жовтня акторку та її обранця помітили на вулицях Нью-Йорка, коли вони прямували до ресторану на вечерю.

Пара трималася за руки та мала елегантний вигляд, обравши для виходу стримані образи.

Лоуренс з'явилася у чорній шовковій сукні, поверх якої одягнула жакет у клітинку. Вбрання доповнювало її світле волосся, укладене у невимушену зачіску.

Її чоловік Кук Мароні обрав класичний сірий костюм.

Романтичний вихід відбувся лише за п'ять днів до важливої дати для подружжя. Уже 19 жовтня вони святкуватимуть сьому річницю одруження.

Це не перша поява пари на публіці останнім часом. 9 жовтня Лоуренс і Мароні також сфотографували разом біля ресторану Balthazar у Нью-Йорку, куди вони завітали на вечірку з нагоди дня народження акторки Дакоти Джонсон.

Що відомо про шлюб Дженніфер Лоуренс

Історія стосунків акторки та артдилера розпочалася навесні 2018 року. Їх познайомила спільна подруга Лора Сімпсон.

У лютому 2019-го стало відомо про заручини пари, а вже 19 жовтня того ж року вони одружилися.

Весільна церемонія відбулася у розкішному маєтку Belcourt of Newport у штаті Род-Айленд. На святкування запросили близьких друзів і знаменитостей, серед яких були Емма Стоун, Емі Шумер та Кріс Дженнер.

Попри світову популярність Лоуренс, подружжя намагається тримати сімейне життя подалі від публічності.

У лютому 2022 року акторка вперше стала мамою, народивши сина Сая. На початку 2025-го в родині з'явилася друга дитина - також хлопчик.

Ім'я молодшого сина пара офіційно не розголошувала.

Лоуренс та Мароні нечасто разом відвідують світські заходи. Одним із винятків стала церемонія вручення премії "Золотий глобус" у січні 2026 року, де акторку підтримував її чоловік.