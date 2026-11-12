Дженніфер Лопес уперше виконала нову пісню під час виступу в The Met

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес влаштувала несподіваний концерт у Нью-Йорку, під час якого вперше наживо представила нову композицію Proof of Love. Wave RBC.UA повідомляє, що виступ відбувся 10 листопада на заході Bilt Town Square at The Met у Метрополітен-музеї.

Як пройшов виступ

Поява артистки стала сюрпризом для гостей вечора. Лопес ефектно з'явилася на сцені - її винесли на плечах танцівники та розпочала виступ із хіта Waiting for Tonight.

Згодом співачка виконала ще кілька відомих композицій зі свого репертуару, зокрема Love Don't Cost a Thing та On the Floor.

Головною несподіванкою вечора стала прем'єра Proof of Love. Для виконання нової пісні Дженніфер змінила сценічний образ: замість чорної сукні з ефектними розрізами вона постала перед публікою у прозорому боді з імітацією сіточки, прикрашеному масивними кристалами.

Образ доповнили чорні чоботи на шнурівці, масивні сережки та мікрофон, оздоблений камінням.

Пісня має особливе значення

Нова композиція має особливе значення для співачки. Як раніше розповідала Лопес, натхненням для повернення до студії стала нова сторінка в житті її дітей - 18-річних близнюків Макса й Емми, які вирушили навчатися до коледжу.

Артистка описала Proof of Love як танцювальну пісню з глибшим емоційним змістом. У ній йдеться про любов, розлуку, біль і втрату, які також можуть бути свідченням справжніх почуттів.

Композиція увійде до спеціального перевидання альбому Дженніфер Лопес LOVE?, який вийшов у 2011 році. Ексклюзивне видання на вінілі вишневого кольору підготували у співпраці з компанією Bilt.

Таким чином, новий трек стане доповненням до платівки, серед найвідоміших пісень якої - On the Floor та I'm Into You.

Виступ у Метрополітен-музеї став частиною співпраці Лопес із Bilt, яка організувала спеціальний захід для своїх учасників. Він також ознаменував новий етап у музичній діяльності співачки, яка після альбому This Is Me… Now 2024 року знову працює над новим матеріалом.