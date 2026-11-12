Дженнифер Лопес впервые исполнила новую песню во время выступления в The Met

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес устроила неожиданный концерт в Нью-Йорке, во время которого впервые вживую представила новую композицию Proof of Love. Wave RBC.UA сообщает, что выступление состоялось 10 ноября на мероприятии Bilt Town Square at The Met в Метрополитен-музее.

Как прошло выступление

Появление артистки стало сюрпризом для гостей вечера. Лопес эффектно появилась на сцене - ее вынесли на плечах танцовщики и начала выступление по хиту Waiting for Tonight.

Впоследствии певица исполнила еще несколько известных композиций из своего репертуара, в частности Love Don't Cost a Thing и On the Floor.

Главной неожиданностью вечера стала премьера Proof of Love. Для исполнения новой песни Дженнифер изменила сценический образ: вместо черного платья с эффектными разрезами она предстала перед публикой в прозрачном боде с имитацией сеточки, украшенном массивными кристаллами.

Образ дополнили черные сапоги на шнуровке, массивные серьги и микрофон, украшенный камнями.

Песня имеет особенное значение

Новая композиция имеет особое значение для певицы. Как ранее рассказывала Лопес, вдохновением для возвращения в студию стала новая страница в жизни ее детей - 18-летних близнецов Макса и Эммы, отправившихся учиться в колледж.

Артистка описала Proof of Love как танцевальную песню с более глубоким эмоциональным содержанием. В ней говорится о любви, разлуке, боли и потере, которые также могут быть свидетельством истинных чувств.

Композиция войдет в специальное переиздание альбома Дженнифер Лопес LOVE?, вышедшего в 2011 году. Эксклюзивное издание на виниле вишневого цвета было подготовлено в сотрудничестве с компанией Bilt.

Таким образом, новый трек станет дополнением к пластинке, среди самых известных песен которой - On the Floor и I'm Into You.

Выступление в Метрополитен-музее стало частью сотрудничества Лопес с Bilt, которое организовало специальное мероприятие для своих участников. Он также ознаменовал новый этап в музыкальной деятельности певицы, которая после альбома This Is Me… Now в 2024 году снова работает над новым материалом.