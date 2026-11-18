Дженніфер Лопес продемонструвала сміливий модний образ під час появи в Нью-Йорку. Wave RBC.UA повідомляє, що співачка завітала до студії SiriusXM, де взяла участь у записі програми Front Row, і привернула увагу незвичним поєднанням кольорів, фактур та відвертих деталей.

Сміливий образ співачки

Для виходу 56-річна артистка обрала багатошаровий образ із несподіваними стилістичними акцентами.

Основою став шоколадно-коричневий жакет із декоративними ґудзиками та блискучими плісированими воланами. Під нього Лопес одягла напівпрозорий зелений топ, крізь який проглядався бюстгальтер тілесного відтінку.

Відвертий верх співачка доповнила нижньою білизною сливового кольору з високою посадкою та тонкими бордовими колготками. Талію підкреслював широкий чорний шкіряний пояс із ланцюгом, від якого спускалися кілька додаткових металевих прикрас.

Дженніфер Лопес (фото: gettyimages.com)

Дженніфер Лопес (фото: gettyimages.com)

Взуття та аксесуари

Колірне розмаїття продовжило взуття: Джей Ло зупинилася на фіолетових гостроносих слінгбеках Marc Jacobs на високих підборах. Завершальним яскравим акцентом став бірюзовий клатч.

До образу артистка підібрала масивні сережки з камінням, золотий ланцюжок із різнокольоровими вставками та кілька каблучок.

Волосся вона залишила розпущеним і вирівняла, а в макіяжі зробила ставку на теплу коричневу гаму: тіні в тон і помаду з виразним коричневим контуром. Манікюр у теракотовому відтінку гармоніював із загальною палітрою вбрання.