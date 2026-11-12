Замість укладання волосся: Дуа Ліпа показала незвичний б’юті-ритуал із перукарем

Британська співачка Дуа Ліпа показала незвичний фрагмент своєї б’юті-рутини. Wave RBC.UA повідомляє, що у новому відео для її косметичного бренду DUA by AB перукар Пітер Люкс помінявся звичними ролями зі своєю клієнткою: замість роботи із зачіскою він власноруч вмиває обличчя артистки.

Новий ролик Дуа Ліпи

На кадрах Люкс своїми руками очищає шкіру зірки перед наступними етапами догляду. Ролик опублікували з підписом "Get ready with Dua Lipa with a little help from Peter Lux".

Відео присвячене косметичній лінійці DUA by AB, яку співачка створила спільно з німецьким брендом Augustinus Bader.

До неї входять три основні засоби: Balancing Cream Cleanser для очищення, Supercharged Glow Complex для сяйва та зволоження і Renewal Cream для живлення шкіри.

Таким чином, Дуа Ліпа не лише демонструє власну б’юті-рутину, а й продовжує знайомити аудиторію зі своїм косметичним проєктом.

Що відомо про бренд співачки

Британська співачка Дуа Ліпа у 2025 році запустила власний бренд доглядової косметики DUA by AB у співпраці з німецькою компанією Augustinus Bader, відомою своїми преміальними засобами для догляду за шкірою.

Ідея створення лінійки виникла з особистого досвіду артистки: через гастролі, часті перельоти, зйомки та щільний графік вона стикалася із сухістю шкіри й висипаннями.

Тому співачка хотіла розробити просту систему догляду, яка не потребувала б великої кількості засобів і підходила для активного способу життя.

У 2026 році бренд почав активніше розвивати офлайн-напрям. У Лондоні, Парижі та Нью-Йорку відкривали тимчасові простори, де відвідувачі могли протестувати косметику, познайомитися з продуктами та отримати консультації щодо догляду.