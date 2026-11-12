Дружина Патріка Стюарта вперше висловилася після його смерті: "Він знав, що я його кохала"

Співачка Санні Озелл уперше публічно розповіла, як переживає смерть чоловіка , британського актора Патріка Стюарта. Через два тижні після втрати вона написала, що горе досі накочує хвилями, і згадала, як Стюарт змінив її життя.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram вдови знаменитості.

Що Санні Озелл написала про чоловіка

11 листопада Озелл опублікувала чорно-білий знімок зі Стюартом. У дописі співачка написала, що разом із горем відчуває вдячність за роки, які вони провели разом.

"Сьогодні минає два тижні, відколи не стало Патріка, і горе досі накочує хвилями. Водночас я відчуваю глибоку, дуже глибоку вдячність. Між нами не залишилося нічого недомовленого. Він знав, що я його кохала, а я знаю, що він кохав мене. Ми з Патріком бачили одне одного такими, якими були насправді, й допомагали одне одному розкрити найкраще в собі", - написала Озелл.

Співачка згадала їхні роки разом і подякувала людям, які відгукнулися на звістку про смерть Стюарта.

"Ми провели разом майже два десятиліття, і в цих роках було стільки життя. Мене приголомшив відгук людей на смерть Патріка. Я зовсім не здивована, що він торкнувся стількох сердець. Мене щиро зворушило, скільки людей висловили свій смуток і біль від цієї втрати. Дякую всім за співчуття. Вони дуже, дуже багато для мене значать. Моє серце мало стати більшим, щоб умістити мою любов до Патріка. Він назавжди змінив мене на краще", - додала вона.

Патрік Стюарт з дружиною (фото: instagram.com/madameozell)

Як познайомилися Патрік Стюарт і Санні Озелл

Вони познайомилися 2008 року в Нью-Йорку. Стюарт тоді грав у бродвейській постановці "Макбет", а Озелл працювала офіціанткою в піцерії в Брукліні, куди він прийшов повечеряти.

Як згадував актор у розмові з People, вони заговорили про виставу, і він залишив їй свій номер телефону. Згодом зустрілися за лаштунками й пішли на побачення.

Пара одружилася 2013 року. Весільну церемонію провів Ієн Маккеллен, давній друг Стюарта та його колега за фільмами "Люди Ікс".

Патрік Стюарт з дружиною (фото: instagram.com/madameozell)

Що відомо про смерть Патріка Стюарта

Актор помер 28 жовтня 2026 року у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Йому було 86 років.

Наступного дня його представниця повідомила, що Стюарт мав хворобу Альцгеймера й деменцію з тільцями Леві. За ним доглядала дружина.

Стюарт зіграв капітана Жана-Люка Пікара у франшизі "Зоряний шлях" і професора Ікс у фільмах "Люди Ікс".

У 2010 році Єлизавета II посвятила його в лицарі за внесок у драматичне мистецтво.