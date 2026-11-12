Жена Патрика Стюарта впервые высказалась после его смерти: "Он знал, что я его любила"

Певица поделилась черно-белым фото с мужем и вспомнила их почти 20 лет вместе
Певица Санни Озелл впервые публично рассказала, как переживает смерть мужа, британского актера Патрика Стюарта. Через две недели после потери она написала, что горе до сих пор накатывает волнами, и вспомнила, как Стюарт изменил ее жизнь.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram вдовы знаменитости.
11 ноября Озелл опубликовала черно-белый снимок со Стюартом. В сообщении певица написала, что вместе с горем испытывает благодарность за годы, которые они провели вместе.
"Сегодня проходит две недели, с тех пор как не стало Патрика, и горе до сих пор накатывает волнами. В то же время я чувствую глубокую, очень глубокую признательность. Между нами не осталось ничего недосказанного. Он знал, что я его любила, а я знаю, что он любил меня. Мы с Патриком видели друг друга. лучше всего в себе", - написала Озелл.
Певица вспомнила их годы вместе и поблагодарила людей, отозвавшихся на известие о смерти Стюарта.
"Мы провели вместе почти два десятилетия, и в этих годах было столько жизни . Меня ошеломил отзыв людей на смерть Патрика. Я совсем не удивлена, что он коснулся стольких сердец. Меня искренне трогало, сколько людей выразили свою печаль и боль от этой потери. Спасибо всем за сочувствие. Они очень, очень, очень. мою любовь к Патрику. Он навсегда изменил меня к лучшему", - добавила она.
Они познакомились в 2008 году в Нью-Йорке. Стюарт тогда играл в бродвейской постановке Макбет, а Озелл работала официанткой в пиццерии в Бруклине, куда он пришел поужинать.
Как вспоминал актер в разговоре с People, они заговорили о спектакле, и он оставил ей номер телефона. Потом встретились за кулисами и пошли на свидание.
Пара вышла замуж в 2013 году. Свадебную церемонию провел Иен Маккеллен, давний друг Стюарта и его коллега по фильмам "Люди Икс".
Актер скончался 28 октября 2026 года в своем доме в Лос-Анджелесе. Ему было 86 лет.
На следующий день его представитель сообщила, что Стюарт имел болезнь Альцгеймера и деменцию с тельцами Леви. За ним ухаживала жена.
Стюарт сыграл капитана Жана-Люка Пикара во франшизе "Звездный путь" и профессора Икс в фильмах "Люди Икс".
В 2010 году Елизавета II посвятила его в рыцари за вклад в драматическое искусство.