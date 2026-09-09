Донька Ілона Маска виступила проти ШІ: "Народжені не підкорятися"

Трансгендерна донька Ілона Маска Вівіан Вілсон стала головною героїнею нової кампанії іспанського бренду Desigual. Wave RBC.UA повідомляє, що у рекламній серії під назвою "Born to Disobey" ("Народжені не підкорятися") 22-річна модель та активістка виступила проти надмірного впливу штучного інтелекту на креативні індустрії.

Про що рекламний ролик

Кампанія присвячена осінній колекції Desigual 2026 року. Її створили режисерське тріо PSG - Юкіхіро Шода, Пау Лопес та Херардо дель Ієрро, раніше відомий як TURBO. У центрі рекламного ролика Вілсон опиняється поруч із роботом DESI 84.

У відео Вівіан всіляко випробовує можливості машини: використовує її як підставку для гри в гольф, вигулює на повідку, намагається змусити робота правильно вимовити назву Desigual. Однак той постійно дає збій, не виконує команди належним чином і зрештою виявляється практично непотрібним.

Наприкінці ролика Вілсон вимовляє фразу: "Some things aren't meant to be fixed" - "Деякі речі не призначені для того, щоб їх виправляти". Саме вона стала одним із ключових меседжів кампанії.

Цікаво, що DESI 84 візуально нагадує Tesla Optimus - робота, якого розробляє компанія Tesla, очолювана Ілоном Маском. Водночас у Desigual не використовували справжнього робота Tesla.

За даними, під час зйомок його роль виконував живий актор, а цифровий образ створили на етапі постпродакшену.

Головний задум компанії

За задумом Desigual, кампанія говорить не лише про штучний інтелект, а й про важливість людської індивідуальності. Бренд прагне показати, що в епоху технологій особливого значення набувають інтуїція, творчість, емоції та здатність не відповідати нав'язаним правилам.

Сама Вівіан Вілсон також відкрито пояснила свою позицію щодо використання AI у модній індустрії.

У коментарі People вона заявила, що для неї важливо говорити про цю проблему, оскільки штучний інтелект забирає робочі місця у талановитих представників креативних професій.

Вілсон наголосила, що мистецтво пов'язане з людськими емоціями, тоді як штучний інтелект не здатний відтворити цей особистий емоційний намір.

Вівіан Вілсон (фото: instagram.com/desigual)

Особиста історія Вілсон

Кампанія привернула особливу увагу ще й через особисту історію Вілсон. Вона є донькою Ілона Маска та його першої дружини, письменниці Джастін Вілсон. У 2022 році після досягнення повноліття Вівіан офіційно змінила ім'я на Vivian Jenna Wilson, взявши прізвище матері.

У судових документах вона зазначила, що більше не хоче бути пов'язаною зі своїм біологічним батьком. Після цього між Вівіан та Ілоном Маском зберігаються напружені стосунки.

Вівіан Вілсон (фото: instagram.com/desigual)

Саме тому вибір Вівіан для кампанії про протистояння технологічному конформізму неминуче породив припущення, що реклама має ще один, особистий рівень намір.

Втім, Desigual не заявляв, що кампанія безпосередньо спрямована проти Ілона Маска, а сама Вілсон у своїх коментарях говорить насамперед про вплив штучного інтелекту на моду та креативні професії.