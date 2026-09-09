Дочь Илона Маска выступила против ИИ: "Рожденные не подчиняться"

Вивиан Уилсон стала героиней новой кампании Desigual "Born to Disobey", посвященной сопротивлению искусственному интеллекту
Трансгендерная дочь Илона Маска Вивиан Уилсон стала главной героиней новой кампании испанского бренда Desigual. Wave RBC.UA сообщает, что в рекламной серии под названием Born to Disobey ("Рожденные не подчиняться") 22-летняя модель и активистка выступила против чрезмерного влияния искусственного интеллекта на креативные индустрии.
Кампания посвящена осенней коллекции Desigual 2026 года. Ее создали режиссерское трио PSG - Юкихиро Шода, Пау Лопес и Херардо дель Иерро, ранее известный как TURBO. В центре рекламного ролика Уилсон оказывается рядом с роботом DESI 84.
В видео Вивиан всячески испытывает возможности машины: использует ее в качестве подставки для игры в гольф, выгуливает на поводке, пытается заставить работа правильно произнести название Desigual. Однако тот постоянно дает сбой, не выполняет команды должным образом и оказывается практически ненужным.
В конце ролика Уилсон произносит фразу: "Some things aren't meant to be fixed" - "Некоторые вещи не предназначены для того, чтобы их исправлять". Именно она стала одним из ключевых месседжей кампании.
Интересно, что DESI 84 визуально напоминает Tesla Optimus - работа, которую разрабатывает компания Tesla, возглавляемая Илоном Маском. В то же время, в Desigual не использовали настоящего робота Tesla.
По данным, во время съемок его роль исполнял живой актер, а цифровой образ был создан на этапе постпродакшена.
По замыслу Desigual, кампания говорит не только об искусственном интеллекте, но и о важности человеческой индивидуальности. Бренд стремится показать, что в эпоху технологий особое значение приобретают интуиция, творчество, эмоции и способность не соответствовать навязанным правилам.
Сама Вивиан Уилсон также открыто объяснила свою позицию по использованию AI в модной индустрии.
В комментарии People она заявила, что для нее важно говорить об этой проблеме, поскольку искусственный интеллект забирает рабочие места у талантливых представителей креативных профессий.
Уилсон подчеркнула, что искусство связано с человеческими эмоциями, тогда как искусственный интеллект не способен воспроизвести это личное эмоциональное намерение.
Вивиан Уилсон (фото: instagram.com/desigual)
Кампания привлекла особое внимание еще и из-за личной истории Уилсона. Она является дочерью Илона Маска и его первой жены, писательницы Джастин Уилсон. В 2022 году после достижения совершеннолетия Вивиан официально сменила имя на Vivian Jenna Wilson, взяв фамилию матери.
В судебных документах она отметила, что больше не хочет быть связана со своим биологическим отцом. После этого между Вивианом и Илоном Маском сохраняются напряженные отношения.
Вивиан Уилсон (фото: instagram.com/desigual)
Именно поэтому выбор Вивиан для кампании о противостоянии технологическому конформизму неизбежно породил предположение, что реклама имеет еще один личный уровень намерений.
Впрочем, Desigual не заявлял, что кампания напрямую направлена против Илона Маска, а сама Уилсон в своих комментариях говорит, прежде всего, о влиянии искусственного интеллекта на моду и креативные профессии.