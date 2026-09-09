Дочь Илона Маска выступила против ИИ: "Рожденные не подчиняться"

Трансгендерная дочь Илона Маска Вивиан Уилсон стала главной героиней новой кампании испанского бренда Desigual. Wave RBC.UA сообщает, что в рекламной серии под названием Born to Disobey ("Рожденные не подчиняться") 22-летняя модель и активистка выступила против чрезмерного влияния искусственного интеллекта на креативные индустрии.

О чем рекламный ролик

Кампания посвящена осенней коллекции Desigual 2026 года. Ее создали режиссерское трио PSG - Юкихиро Шода, Пау Лопес и Херардо дель Иерро, ранее известный как TURBO. В центре рекламного ролика Уилсон оказывается рядом с роботом DESI 84.

В видео Вивиан всячески испытывает возможности машины: использует ее в качестве подставки для игры в гольф, выгуливает на поводке, пытается заставить работа правильно произнести название Desigual. Однако тот постоянно дает сбой, не выполняет команды должным образом и оказывается практически ненужным.

В конце ролика Уилсон произносит фразу: "Some things aren't meant to be fixed" - "Некоторые вещи не предназначены для того, чтобы их исправлять". Именно она стала одним из ключевых месседжей кампании.

Интересно, что DESI 84 визуально напоминает Tesla Optimus - работа, которую разрабатывает компания Tesla, возглавляемая Илоном Маском. В то же время, в Desigual не использовали настоящего робота Tesla.

По данным, во время съемок его роль исполнял живой актер, а цифровой образ был создан на этапе постпродакшена.

Главный замысел компании

По замыслу Desigual, кампания говорит не только об искусственном интеллекте, но и о важности человеческой индивидуальности. Бренд стремится показать, что в эпоху технологий особое значение приобретают интуиция, творчество, эмоции и способность не соответствовать навязанным правилам.

Сама Вивиан Уилсон также открыто объяснила свою позицию по использованию AI в модной индустрии.

В комментарии People она заявила, что для нее важно говорить об этой проблеме, поскольку искусственный интеллект забирает рабочие места у талантливых представителей креативных профессий.

Уилсон подчеркнула, что искусство связано с человеческими эмоциями, тогда как искусственный интеллект не способен воспроизвести это личное эмоциональное намерение.

Вивиан Уилсон (фото: instagram.com/desigual)

Личная история Уилсон

Кампания привлекла особое внимание еще и из-за личной истории Уилсона. Она является дочерью Илона Маска и его первой жены, писательницы Джастин Уилсон. В 2022 году после достижения совершеннолетия Вивиан официально сменила имя на Vivian Jenna Wilson, взяв фамилию матери.

В судебных документах она отметила, что больше не хочет быть связана со своим биологическим отцом. После этого между Вивианом и Илоном Маском сохраняются напряженные отношения.

Вивиан Уилсон (фото: instagram.com/desigual)

Именно поэтому выбор Вивиан для кампании о противостоянии технологическому конформизму неизбежно породил предположение, что реклама имеет еще один личный уровень намерений.

Впрочем, Desigual не заявлял, что кампания напрямую направлена против Илона Маска, а сама Уилсон в своих комментариях говорит, прежде всего, о влиянии искусственного интеллекта на моду и креативные профессии.