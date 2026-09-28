Diana Gloster вагітна первістком: співачка показала округлий животик

Артистка також натякнула, що незабаром поділиться з шанувальниками ще однією важливою новиною
Українська співачка та інфлюенсерка Diana Gloster повідомила, що вперше стане мамою.
Про радісну новину повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на Instagram Diana Gloster.
У ролику майбутні батьки танцюють удвох, а в один із моментів співачка повертається до камери та демонструє помітно округлий животик.
"Тепер творитимемо втрьох", - підписала допис артистка.
Саме так пара вирішила оголосити про новий етап у своєму житті.
У коментарях під відео шанувальники, друзі та колеги вже вітають Diana Gloster і її коханого з майбутнім поповненням та залишають їм теплі побажання.
Diana Gloster з чоловіком (фото надане пресслужбою блогерки)
Згодом співачка розповіла у сторіс, що вагітність - не єдина приємна новина, якою вона планує поділитися.
Що саме артистка готує для аудиторії, вона поки залишила в секреті.