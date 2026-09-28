Diana Gloster беременна первенцем: певица показала округлый животик

Украинская певица и инфлюэнсер Diana Gloster сообщила, что впервые станет мамой.

О радостной новости сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram Diana Gloster.

В ролике будущие родители танцуют вдвоем, а в один из моментов певица возвращается в камеру и демонстрирует округлый животик.

"Теперь будем творить втроем", - подписала сообщение артистка.

Именно так пара решила объявить о новом этапе своей жизни.

В комментариях под видео поклонники, друзья и коллеги уже поздравляют Diana Gloster и ее возлюбленного с будущим пополнением и оставляют им теплые пожелания.

Diana Gloster с мужем (фото предоставлено пресс-службой блогерши)

Впоследствии певица рассказала, что беременность - не единственная приятная новость, которой она планирует поделиться.

Что именно артистка готовит для аудитории, она пока оставила в секрете.