"Чудово знову бути тут". Меган Маркл зустріли з квітами під час виходу у Британії

Меган Маркл і принц Гаррі здійснили перший спільний офіційний вихід після переїзду родини до Великої Британії. У четвер, 15 жовтня, герцог і герцогиня Сассекські відвідали Ноттінгем, який має особливе значення для їхньої історії.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на People .

Як зустріли Меган і Гаррі

Герцог і герцогиня розпочали візит із громадської студії CRS, яка надає молоді доступ до музичного обладнання та можливості для звукозапису. Вона також пропонує творчі заняття, спортивні активності, наставництво та програми розвитку.

Біля місця проведення заходу на подружжя чекали близько 100 людей. Гаррі та Меган прибули о 10:35 за місцевим часом і приблизно 15 хвилин спілкувалися з присутніми, перш ніж зайти до студії.

Меган і Гаррі у Нотінгемі (фото: Getty Images)

Вони потиснули руки місцевим жителям та поговорили з дітьми. Публіка з радістю зустріла Меган. Їй подарували букети квітів і повітряну кульку, а одна з присутніх звернулася з теплими словами.

"Я люблю вас, герцогине Меган", - сказала вона.

Меган у відповідь поділилася враженнями від повернення до міста.

"Чудово знову бути тут", - зазначила вона.

Інша жінка показала їй фотографію з їхнього попереднього візиту до Ноттінгема у 2017 році.

"Це так особливо", - відреагувала герцогиня.

Меган та Гаррі здійснили спільний вихід у Британії (фото: Getty Images)

Під час візиту принц Гаррі зустрівся з музикантом, поетом і молодіжним наставником Джа Діггою (Jah Digga). У дитинстві той відвідував CRS і розповідав, що саме завдяки організації зміг відійти від участі в діяльності вуличних банд.

Тим часом Меган долучилася до майстер-класу для дівчат, метою проведення якого був розвиток впевненості в собі. Подружжя також поспостерігало за акторським заняттям під керівництвом актора Андре Сквайра.

Який образ Меган Маркл обрала для виходу

Примітно, що для першого виходу після повернення до Британії герцогиня Сассекська обрала одяг тамтешніх дизайнерів.

Вона з'явилася в пальто, водолазці та сережках від люксового бренду Joseph. Образ доповнили спідниця The Fold London і туфлі Jennifer Chamandi.

Меган Маркл обрала британські бренди для виходу (фото: Getty Images)

Чому візит до Ноттінгема особливий для Меган і Гаррі

Саме тут Маркл разом з коханим уперше з'явилася на офіційному заході 1 грудня 2017 року. Це сталося за чотири дні після того, як вони оголосили про заручини.

Тоді майбутнє подружжя теж зустрілося з місцевими жителями, які зібралися привітати їх із майбутнім весіллям.