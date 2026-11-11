Червоне худі та мереживо: Мадонна похизувалася фігурою у новій фотосесії
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Червоне худі та мереживо: Мадонна похизувалася фігурою у новій фотосесії

68-річна попзірка опублікувала серію відвертих фото, на яких позувала в мереживній білизні

Автор: Тетяна Самарук
Фото: Мадонна (фото: Getty Images)
Дата: 11 листопада 2026

Американська співачка Мадонна вкотре привернула увагу до свого стилю, продемонструвавши відвертий образ у новій фотосесії. Wave RBC.UA повідомляє, що 68-річна зірка опублікувала в Instagram серію світлин, на яких постала в мереживній білизні, сітчастих колготках і без штанів.

Відвертий образ зірки

Знімки артистка присвятила презентації нової колекції офіційного мерчу. Для одного з образів вона обрала червоне худі з написом "Like a Virgin" - відсиланням до однойменного хіта, який вийшов у 1984 році.

Співачка залишила його повністю розстебнутим, поєднавши з чорним мереживним бюстгальтером і високими колготками в сіточку.

Образ доповнили чорні рукавички та розпущене світле волосся з прямим проділом. У макіяжі Мадонна зробила акцент на виразному smoky eyes, залишивши губи в природному відтінку.

Червоне худі та мереживо: Мадонна похизувалася фігурою у новій фотосесії
Мадонна (фото: instagram.com/madonna)
Червоне худі та мереживо: Мадонна похизувалася фігурою у новій фотосесії
Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

В іншій частині фотосесії виконавиця змінила худі на чорну футболку з написом "L.E.S. Girl". Її вона скомбінувала з чорною білизною, сітчастими колготками, туфлями на високих підборах і темними окулярами.

"Я вже майже готова представити нову колекцію мерчу! Вона вже доступна", - написала Мадонна під публікацією, додавши святкові емодзі.

Червоне худі та мереживо: Мадонна похизувалася фігурою у новій фотосесії
Мадонна (фото: instagram.com/madonna)
Червоне худі та мереживо: Мадонна похизувалася фігурою у новій фотосесії
Мадонна (фото: instagram.com/madonna)
Червоне худі та мереживо: Мадонна похизувалася фігурою у новій фотосесії
Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

Нова колекція містить одяг, аксесуари та тематичні речі, присвячені творчості співачки. Зокрема, червоне худі нагадує про період виходу альбому Like a Virgin, який став одним із найважливіших у її кар'єрі.

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