Червоне худі та мереживо: Мадонна похизувалася фігурою у новій фотосесії

Американська співачка Мадонна вкотре привернула увагу до свого стилю, продемонструвавши відвертий образ у новій фотосесії. Wave RBC.UA повідомляє, що 68-річна зірка опублікувала в Instagram серію світлин, на яких постала в мереживній білизні, сітчастих колготках і без штанів.

Відвертий образ зірки

Знімки артистка присвятила презентації нової колекції офіційного мерчу. Для одного з образів вона обрала червоне худі з написом "Like a Virgin" - відсиланням до однойменного хіта, який вийшов у 1984 році.

Співачка залишила його повністю розстебнутим, поєднавши з чорним мереживним бюстгальтером і високими колготками в сіточку.

Образ доповнили чорні рукавички та розпущене світле волосся з прямим проділом. У макіяжі Мадонна зробила акцент на виразному smoky eyes, залишивши губи в природному відтінку.

Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

В іншій частині фотосесії виконавиця змінила худі на чорну футболку з написом "L.E.S. Girl". Її вона скомбінувала з чорною білизною, сітчастими колготками, туфлями на високих підборах і темними окулярами.

"Я вже майже готова представити нову колекцію мерчу! Вона вже доступна", - написала Мадонна під публікацією, додавши святкові емодзі.

Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

Нова колекція містить одяг, аксесуари та тематичні речі, присвячені творчості співачки. Зокрема, червоне худі нагадує про період виходу альбому Like a Virgin, який став одним із найважливіших у її кар'єрі.