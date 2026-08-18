"Брехня - це не нормально". Оля Полякова подасть до суду на Яніну Соколову

Артистка пояснила свої слова про "концтабір" та заявила про поширення неправдивої інформації
Оля Полякова заявила, що ніхто не змушував її змінювати свою позицію чи перепрошувати після резонансного інтерв'ю Раміні Есхакзай. Співачка пояснила свої слова про "концтабір", розповіла про реакцію українських військових та повідомила, що планує звернутися до суду через поширення, за її словами, неправдивої інформації про неї.
Детальніше про це пише Wave RBC.UA.
Після виходу розмови з Раміною та подальшого відеозвернення навколо висловлювань артистки виникла суспільна дискусія. Співачка вирішила додатково пояснити свою позицію та наголосила, що не відмовляється від своїх переконань.
За словами Полякової, записати відеозвернення з вибаченнями її ніхто не змушував. Вона зробила це після того, як побачила реакцію українських військових, зокрема тих, хто повернувся з російського полону.
"Ніхто мене ні до чого не змушував, не лякав і не погрожував. І від жодних своїх переконань я не відмовляюся. Останнє відео я записала після того, як мені надіслали відео хлопців, які повернулися з полону і дуже по-людськи пояснили, чому саме слово "концтабір" для них болюче. Я прочитала дописи інших військових, які пройшли полон. Я зрозуміла, що це важливо, і перепросила за це слово", - пояснила артистка.
Водночас Полякова підкреслила, що її головна думка під час інтерв’ю стосувалася не цього слова, а проблеми культури публічного цькування та агресивного кенселінгу.
"Коли дуже гучна й агресивна частина людей вирішує, що саме вона краще знає, що тобі можна говорити, а що ні, хто хороший, хто поганий і за що ти маєш вибачатися. Саме це створює в суспільстві напругу, недовіру та розпалює ворожнечу", - зазначила вона.
За словами артистки, після виходу інтерв'ю частину її висловлювань почали виривати з контексту та інтерпретувати. Вона наголосила, що не давала професійної чи юридичної оцінки роботі ТЦК, оскільки не має відповідного фаху.
"Я не оцінювала роботу ТЦК. Я не юрист і не прокурор. Я говорила про те, що люди часто не розуміють, де закон, а де свавілля, хто перед ними і чи законно діють ті чи інші люди. Коли ти бачиш відео з насильством і не знаєш, як реагувати та чи не станеш сам об'єктом цькування, це породжує страх і руйнує довіру", - заявила вона.
За словами Полякової, після резонансу вона отримала багато повідомлень від людей, які підтримали порушені нею теми. Вона закликала не називати будь-яку критичну або незручну дискусію "російським наративом", а натомість говорити про конкретні проблеми та можливі порушення.
Полякова в інтерв'ю у Раміни (скриншот)
Окремо зірка повідомила, що планує захищати свою честь, гідність та ділову репутацію в суді. Причиною вона назвала "поширення неправдивої інформації".
"Критика - це нормально. Але брехня - не нормально", - зазначила вона.
Серед тих, проти кого артистка планує подати позов, - журналістка Яніна Соколова.
"Я буду захищати свою честь, гідність і ділову репутацію в суді. Зокрема, відповідний позов буде подано проти Яніни Соколової. Свобода слова - це право говорити те, що думаєш, але не свобода вигадувати факти про інших людей і поширювати їх як правду", - підсумувала співачка.
Полякова також наголосила, що не претендує на роль політикині чи громадської лідерки, а залишається передусім артисткою.