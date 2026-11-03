Ажурна сукня й зірковий тато поруч: 20-річна донька Метта Деймона з’явилася на модній премії CFDA

Голлівудський актор Метт Деймон відвідав церемонію CFDA Fashion Awards 2026 разом із 20-річною донькою Ізабеллою. Батько й донька позували на червоній доріжці модної премії, яка відбулася 2 листопада в Нью-Йорку.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на відео Vanity Fair в Instagram .

Який образ обрала донька Метта Деймона

Для виходу Ізабелла обрала світлу ажурну сукню з довгими рукавами та бахромою.

Ромбоподібний візерунок створював напівпрозорий ефект і робив фактуру вбрання головним акцентом.

Волосся вона зібрала в зачіску, залишивши кілька пасом біля обличчя. Образ доповнили великі геометричні сережки та макіяж із виразними губами.

Деймон з’явився поруч із донькою у чорному двобортному смокінгу Ralph Lauren Purple Label. Замість сорочки актор обрав чорний гольф, а контрастною деталлю стала біла хустинка в нагрудній кишені.

На опублікованому Vanity Fair відео батько й донька позують поруч перед фотографами.

Що відомо про Ізабеллу Деймон

Ізабелла вже почала власну кар’єру у світі моди. Як пише People, у серпні вона підписала контракт з IMG Models.

У профілі на сайті агентства зазначено, що вона базується в Нью-Йорку.

Під час спілкування з журналістами на церемонії Деймон та Ізабелла пожартували про поради, які дають одне одному.

За словами актора, обом інколи складно відповідати на запитання серйозно, тож саме до цього вони й закликають одне одного.

Ізабелла додала, що радить батькові вже давно. Сам Деймон тепло відгукнувся про доньку й зазначив, що з цікавістю чекає, як складеться її подальше життя.

Ізабелла Деймон (фото: instagram.com/i.sa.be.ll.a)

На CFDA актор мав і професійну місію: його запросили вручити нагороду найкращому американському дизайнеру чоловічого одягу. Церемонію провели в Американському музеї природознавства.