В автобусі та з короткою стрижкою: в мережі з'явилися рідкісні фото Мадонни від її колишнього

Архівні знімки зафіксували ранній період життя майбутньої суперзірки у 1979 році
В мережі обговорюють архівні знімки Мадонни, які зробив її колишній бойфренд Ден Гілрой. На кадрах майбутня артистка постала з короткою темною зачіскою та у повсякденному одязі в Нью-Йорку.
Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram History Photographed.
Кадри були зроблені у 1979 році, коли майбутня зірка була танцівницею і лише розпочинала творчий шлях. На той час її життя було пов'язане з музикантом Деном Гілроєм - автором фотографій.
Після того, як вони почали зустрічатися, Мадонна переїхала до старої синагоги в Короні, Квінс, де її хлопець мешкав і працював разом зі своїм братом Едом.
На світлинах Мадонна постає в автобусі з короткою зачіскою у світшоті, зелених карго та кросівках. Ці знімки значно відрізняються від сценічних образів, з якими співачка згодом асоціюватиметься в усьому світі.
Поки брати вдень працювали офіціантами, а ввечері виступали з комедійними номерами, Мадонна опановувала ударні та починала писати власні пісні.
Ден навчив її грати на гітарі. Згодом вони заснували гурт Breakfast Club. Спочатку Мадонна грала на ударних, а згодом почала виконувати власні композиції.
У 1980 році вона покинула склад Breakfast Club і створила власний гурт Emmy and the Emmys.
Професійні та особисті стосунки пари загалом тривали близько 18 місяців. Як відомо, причиною розриву стали різні погляди на майбутнє та амбіції. Мадонна прагнула розвиватися як сольна артистка і зрештою зробила крок у цьому напрямку.
Після стосунків Гілрой зберіг особисті фотографії, відео та любовні листи, які Мадонна писала йому під час поїздки до Європи. Частину архівних матеріалів використали в документальному фільмі Madonna and the Breakfast Club, який режисер Гай Гвідо випустив у 2019 році.
У вересні 2024-го музикант розповів People, що спочатку планував виставити листи на аукціон разом із музичними інструментами, якими користувалася Мадонна на початку кар'єри. Однак вона попросила не оприлюднювати їх. У відповідь співачка підписала інструменти, а Гілрой повернув листи.