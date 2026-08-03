Анна Рекер розчулила до сліз виконанням української пісні: зал аплодував стоячи
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Зірки

Анна Рекер розчулила до сліз виконанням української пісні: зал аплодував стоячи

Артистка вразила публіку під час виступу в Нідерландах

Автор: Сюзанна Аль Маріді
Фото: Анна Рекер (скирншот)
Дата: 03 серпня 2026

Співачка українського походження Анна Рекер під час літнього концерту всесвітньо відомого нідерландського диригента та скрипаля Андре Ріє у Маастрихті виконала легендарну народну пісню "Ніч яка місячна". Зал не зміг стримати сліз й після виступу аплодував артистці стоячи.

Детальніше про це розповідає Wave RBC.UA.

Як Анна Рекер розчулила публіку

Під час концерту в нідерландському Маастрихті Андре Ріє запросив артистку на сцену. За його словами, вона хотіла заспівати композицію, яку присвячує рідному дому.

Так, Анна представила одну з найвідоміших українських пісень - "Ніч яка місячна", автором слів поезії якої є письменник і драматург Михайло Старицький.

Виступ став одним із найемоційніших моментів вечора. Чимало слухачів не приховували сліз.

Після завершення композиції зал вибухнув тривалими оваціями. Глядачі аплодували стоячи.

Анна Рекер розчулила до сліз виконанням української пісні: зал аплодував стоячиАнна Рекер виконує пісню "Ніч яка місячна" (скриншот)​​​​​​​

Як відреагували в мережі

Відео виступу швидко поширилося у соцмережах, де користувачі з різних країн ділилися своїми емоціями та словами підтримки Україні.

  • "Ще ніколи в житті я не слухала цю пісню зі сльозами і ніколи не бачила таку неймовірну реакцію всіх слухачів, які мимохіть витирали сльози. Виконавиця - співачка від Бога! Щиро дякую".
  • "Навіть не розуміючи жодного слова, це неодмінно викликає сльози; її спів - точний, потужний і вражаючий".
  • "Плачу. Боляче, що наша країна зараз проходить таке жахіття. Дякую за неймовірно проникливе виконання. В саме серденько".
  • "Анна співає з такою душевністю та емоціями. У мене аж мурашки по шкірі бігають, особливо коли розумієш мову пісні. Дякую за нагадування, шановний маестро".
  • "Дуже достойно! Браво, Анно! Серце на шматки".
  • "Найдивовижніший голос і пісня, що лунали з глибини серця".
  • "Я не змогла стримати сльози".
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