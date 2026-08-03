Анна Рекер розчулила до сліз виконанням української пісні: зал аплодував стоячи

Співачка українського походження Анна Рекер під час літнього концерту всесвітньо відомого нідерландського диригента та скрипаля Андре Ріє у Маастрихті виконала легендарну народну пісню "Ніч яка місячна". Зал не зміг стримати сліз й після виступу аплодував артистці стоячи.

Детальніше про це розповідає Wave RBC.UA.

Як Анна Рекер розчулила публіку

Під час концерту в нідерландському Маастрихті Андре Ріє запросив артистку на сцену. За його словами, вона хотіла заспівати композицію, яку присвячує рідному дому.

Так, Анна представила одну з найвідоміших українських пісень - "Ніч яка місячна", автором слів поезії якої є письменник і драматург Михайло Старицький.

Виступ став одним із найемоційніших моментів вечора. Чимало слухачів не приховували сліз.

Після завершення композиції зал вибухнув тривалими оваціями. Глядачі аплодували стоячи.

Анна Рекер виконує пісню "Ніч яка місячна" (скриншот)​​​​​​​

Як відреагували в мережі

Відео виступу швидко поширилося у соцмережах, де користувачі з різних країн ділилися своїми емоціями та словами підтримки Україні.