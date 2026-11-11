Аманда Сейфрід запалила легендарну інсталяцію Tiffany & Co у Нью-Йорку

Акторка Аманда Сейфрід стала гостею святкового заходу ювелірного бренду Tiffany & Co. у Нью-Йорку. Wave RBC.UA повідомляє, що 10 листопада вона відвідала флагманський магазин The Landmark на П'ятій авеню, де взяла участь у традиційній церемонії Lighting of the Bird - запаленні масштабної інсталяції у вигляді птаха.

Як пройшла подія

Це вже третій рік поспіль, коли Tiffany & Co. розпочинає святковий сезон цією подією. Величезна фігура птаха, встановлена на фасаді культового магазину, стала однією з помітних сезонних декорацій П'ятої авеню.

Для заходу Сейфрід обрала ефектну чорну вечірню сукню з асиметричним верхом, вирізом на талії та високим розрізом.

Особливу увагу Сейфрід приділила прикрасам Tiffany & Co. Вона доповнила вбрання діамантовим кольє-чокером, яке щільно прилягало до шиї, та тонким браслетом. Прикраси делікатно виблискували на тлі темної тканини й не перевантажували вечірній образ.

Завершували образ чорні туфлі-човники, червона помада та світле волосся, зібране в гладку низьку зачіску з боковим проділом. Такий б'юті-образ додав виходу класичної елегантності

Аманда Сейфрід амбасадорка бренду

Особливу увагу привертає і зв'язок акторки з брендом: наприкінці жовтня Tiffany & Co. оголосив Сейфрід своєю новою амбасадоркою.

Вона також стала обличчям святкової кампанії Love Is a Gift, до якої увійшов короткометражний фільм You & Me режисера Дерека Сіанфранса. У ньому через історію матері й доньки бренд розповідає про подарунки, які з часом перетворюються на сімейні реліквії.