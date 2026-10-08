170 пісень і жодної дати: Ріанна натякнула на масштаб свого музичного архіву

Ріанна дала шанувальникам новий привід чекати на її музичне повернення. Співачка натякнула, що у її архіві можуть зберігатися щонайменше 170 невиданих композицій.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на HOT 97 .

Як Ріанна нарахувала 170 пісень

Про свій музичний архів Ріанна заговорила 7 жовтня під час прямої трансляції Fenty Beauty у TikTok Shop.

Артистку запитали, скільки невипущених композицій вона зберігає.

Замість конкретної цифри співачка порівняла свої записи з косметичним набором Gloss Bomb Vault, до якого входять десять продуктів.

"Якщо у Gloss Bomb Vault 10 продуктів, то в мене є щонайменше 17 таких сховищ", - відповіла Ріанна.

Шанувальники одразу провели підрахунок: 17 "сховищ" по 10 позицій дорівнюють 170 пісням.

Ріанна (фото: Getty Images)

Саме після цього у мережі почали писати про величезний архів артистки.

Водночас Ріанна прямо не заявляла, що має рівно 170 повністю готових треків.

Вона також не уточнила, коли вони були записані, на якому етапі перебувають і чи планує використати хоча б частину матеріалу для наступного альбому.

Що відомо про новий альбом Ріанни

Останній студійний альбом співачки "Anti" вийшов 28 січня 2016 року. Відтоді минуло понад десять років, а її наступну платівку шанувальники неофіційно називають "R9", оскільки вона має стати дев’ятою у дискографії артистки.

У 2025 році Ріанна розповідала, що протягом восьми років регулярно працювала у студії, однак довго не могла знайти звучання, яке відповідало б її особистим змінам.

Згодом співачка заявила, що "нарешті розгадала код" майбутнього проєкту.

Тоді ж артистка спростувала припущення, що готує суто регі-альбом.

За її словами, нова музика не вкладатиметься в один жанр, а тривале очікування має бути виправдане якістю матеріалу.

Ріанна (фото: Getty Images)

У лютому 2026 року Ріанна опублікувала відео зі свого насиченого робочого дня та показала, що після нічної зустрічі у Savage X Fenty вирушила до студії.

У серпні її партнер A$AP Rocky також підтвердив, що співачка записує новий матеріал, однак не розкрив жодних подробиць.

Після "Anti" Ріанна випускала лише окремі композиції. У 2022 році вона представила пісню "Lift Me Up" для фільму "Чорна Пантера: Ваканда назавжди", яка принесла їй номінацію на "Оскар".

У 2025-му вийшов трек "Friend of Mine" із саундтреку до мультфільму "Смурфики", де артистка озвучила Смурфетту.

Попри нові натяки, Ріанна досі не назвала офіційну назву, дату виходу або трекліст дев’ятого альбому.

Тому згадка про 17 "сховищ" поки свідчить лише про значний запас записаного матеріалу, а не про близький реліз.