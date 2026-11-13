Кота Чучу повезли в Hermès на перший день народження: який подарунок йому обрали
Головна Хвостики Кота Чучу повезли в Hermès на перший день народження: який подарунок йому обрали
Хвостики

Кота Чучу повезли в Hermès на перший день народження: який подарунок йому обрали

До бутика кремовий британець під’їхав у візочку, а от підібрати відтінок під його шерсть виявилося складніше, ніж очікували

Автор: Іванна Пашкевич
Фото: Кіт Чуча (фото: instagram.com/chuchu.tama)
Дата: 13 листопада 2026

На перший день народження британського короткошерстого кота Чучу повезли на шопінг до Hermès. Йому вирішили подарувати шовкову хустку Twilly, яку можна зав’язувати по-різному.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram-сторінку кота Чучу (@chuchu.tama).

Як Чучу підбирали подарунок у Hermès

На першому кадрі рілса Чучу лежить на світлій підстилці у візочку просто під вивіскою Hermès.

У підписі до відео розповіли, що Twilly сподобалася саме через те, що її можна носити по-різному.

Найбільше клопоту було з кольором: хотілося знайти відтінок, який пасував би до кремової шерсті іменинника.

Twilly - вузька шовкова хустка Hermès, яку зазвичай зав’язують на шиї, у волоссі або на ручці сумки.

У Чучу вона стала аксесуаром до дня народження.

Як іменинника зустріли в бутику

В авторському підписі до рілса окремо подякували команді Hermès за теплий прийом і розповіли, що Чучу сподобалася увага працівників бутика.

Новий образ кота залишили на фінал ролика.

"Що думаєте про фінальний образ?" - запитали автори допису в підписників.

Головні новини
Цукровий діабет 2-го типу: що потрібно знати про серце та нирки Цукровий діабет 2-го типу: що потрібно знати про серце та нирки Розалія втретє виграла "Альбом року" на Latin Grammy: повний список переможців Розалія втретє виграла "Альбом року" на Latin Grammy: повний список переможців TARABAROVA випустила нову пісню та знялася у фільмі "S Миколай та загублений лист" TARABAROVA випустила нову пісню та знялася у фільмі "S Миколай та загублений лист"