Кота Чучу повезли в Hermès на перший день народження: який подарунок йому обрали

До бутика кремовий британець під’їхав у візочку, а от підібрати відтінок під його шерсть виявилося складніше, ніж очікували
На перший день народження британського короткошерстого кота Чучу повезли на шопінг до Hermès. Йому вирішили подарувати шовкову хустку Twilly, яку можна зав’язувати по-різному.
Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram-сторінку кота Чучу (@chuchu.tama).
На першому кадрі рілса Чучу лежить на світлій підстилці у візочку просто під вивіскою Hermès.
У підписі до відео розповіли, що Twilly сподобалася саме через те, що її можна носити по-різному.
Найбільше клопоту було з кольором: хотілося знайти відтінок, який пасував би до кремової шерсті іменинника.
Twilly - вузька шовкова хустка Hermès, яку зазвичай зав’язують на шиї, у волоссі або на ручці сумки.
У Чучу вона стала аксесуаром до дня народження.
В авторському підписі до рілса окремо подякували команді Hermès за теплий прийом і розповіли, що Чучу сподобалася увага працівників бутика.
Новий образ кота залишили на фінал ролика.
"Що думаєте про фінальний образ?" - запитали автори допису в підписників.