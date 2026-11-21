У Великій Британії живе кішка на ім’я Міллі, якій вже 31 рік. Її господар переконаний, що знає секрет довголіття тварини, і мріє потрапити з нею до Книги рекордів Гіннеса.

Що відомо про кішку Міллі та як вона харчується, дізнайтеся в матеріалі Wave RBC.UA.

Історія життя Міллі

Кішка народилася у 1995 році. Її першою господинею стала дружина Леслі Паула, яка взяла її до себе, коли їй було три місяці.

Чоловік познайомився з Паулою у 2012 році через сайт знайомств. Він уперше почув Міллі під час телефонних розмов із майбутньою дружиною - тоді вона нявкала на задньому плані.

Пара одружилася у 2014-му, але у 2020-му Паула померла через COVID-19. Її смерть стала важким випробуванням не лише для чоловіка, а й для кішки.

"Це було неймовірно важко для нас обох... Спочатку Міллі взагалі нічого не їла. Я давав їй креветки та курку, але з часом вона знову почала їсти котячий корм", - розповідав він агенству SWNS.

Кішці Міллі вже 31 рік (кадр з відео)

Що відомо про раціон та догляд Міллі

Одним із секретів довголіття улюблениці господар вважає харчування та особливий догляд. Вона їсть лосось, креветки, курятину та тунець, а також отримує ласощі та не відмовляється від корму.

З напоїв - лише мінеральна вода Buxton. Леслі стверджує, що вже близько десяти років вона п'є виключно її.

Ця звичка з'явилася випадково. Коли неподалік будинку ремонтували водопровід, йому почали доставляти бутильовану воду. Він давав її не лише собі, а й Міллі, а згодом вирішив і надалі користуватися саме нею.

Міллі та Леслі відзначають 30-річчя у 2025 році (кадр з відео)

Окрім харчування, господар приділяє кішці багато уваги. Вона любить відпочивати на дивані поруч із ним або на його ліжку. Іноді Міллі виходить погратися в саду.

З часом Міллі почала потерпати від інших котів у районі. Після цього вона стала обережнішою і більшість часу проводити вдома. Леслі вважає, що спокійніший спосіб життя також міг позитивно вплинути на стан його улюблениці.

Втім, вік дався взнаки. За словами господаря, останніми роками кішка почала гірше чути, а також мала проблеми з лапою.

Під час сильної спеки їй також потрібна турбота, тому він вмикає поруч два вентилятори та додає кубики льоду у воду, щоб допомогти охолодитися.

Водночас Леслі описував характер Міллі як дедалі спокійніший. З віком вона стала розслабленою.

Міллі насолоджується часом з господарем (кадр з відео)

Чи потрапить Міллі до Книги рекордів Гіннеса

Леслі мріє, щоб його улюбленицю офіційно визнали найстаршою живою кішкою у світі. Однак із підтвердженням віку виникла проблема.

"На жаль, єдина людина, яка може це зробити, - це моя покійна дружина", - розповів він.

Наразі в нього є лише фото 1995 року, на якому маленьке кошеня їсть із миски.

Тому, попри заявлений ним вік у 31 рік, Міллі поки не має офіційного титулу рекордсменки.