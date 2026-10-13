"У мене були зовсім інші плани": блогерка Мар’яна Гутак про материнство, кар'єру та підтримку чоловіка

В ексклюзивному інтерв’ю Wave RBC.UA Мар’яна розповіла, як працювала до останнього дня вагітності, чому не боїться втратити підписників через зміну контенту та як разом із чоловіком поєднує догляд за дитиною з іншими обов’язками.

Українська блогерка та інфлюенсерка Мар’яна Гутак (Дирів), яка у жовтні вперше стала мамою, вже через тиждень після пологів повернулася до співпраці з брендами. Попри народження сина, вона не планує відмовлятися від професійної діяльності, хоча визнає, що материнство суттєво змінило її повсякденне життя та тематику блогу.

Про вагітність і народження сина

— Мар’яно, ви завжди вели дуже активний спосіб життя, багато подорожували та співпрацювали з брендами. Як вагітність вплинула на вашу професійну діяльність?

— Вагітність жодним чином не вплинула на мою професійну діяльність. Я продовжувала працювати у своєму звичному темпі, як я кажу, в темпі вальсу.

Я працювала до останнього дня, навіть тоді, коли мені вже сказали, що я маю йти народжувати.

У мене не було такого, щоб я через вагітність повністю зупинила свою роботу.

Мені дуже пощастило з тим, як минала вагітність. У мене не було токсикозу, не було тих складнощів, якими мене лякали.

Мар’яна Гутак з чоловіком (фото: instagram.com/marygutak)

Мій фізичний та емоційний стан не змінився, і я була цьому дуже рада.

Я продовжувала багато подорожувати. За вагітність у мене було приблизно 20 перельотів, а найдальша подорож - до Японії на п'ятому місяці. Тому я не відмовлялася від активного життя.

— Ви розповідали, що навіть у день пологів мали заплановану рекламну співпрацю. Як усе відбувалося?

— Так, я справді працювала до останнього дня. У мене того дня була запланована рекламна співпраця з брендом, яку в результаті довелося перенести на декілька днів.

Я просто прийшла на огляд, а мені кажуть, що в мене вже перейми, яких я навіть не відчуваю. Я взагалі нічого не відчувала й не думала, що саме того дня буду народжувати.

А в мене були плани: потрібно було йти знімати рекламну інтеграцію для бренду, ще я хотіла пофарбувати волосся.

Але мене вже не відпустили. Сказали, що в мене є година, щоб повернутися й народжувати. Тому всі робочі плани довелося змінювати.

— Як швидко після народження сина ви повернулися до роботи? Чи планували робити тривалу паузу?

— Уже через тиждень після пологів я продовжила займатися своєю професійною діяльністю.

Мені потрібно було лише декілька днів, щоб відійти після пологів. Я розуміла, що цей час мені потрібен, тому відклала робочі справи на кілька днів.

Мар’яна Гутак з чоловіком і дитиною (фото: instagram.com/marygutak)

А далі продовжила займатися тим, чим займалася раніше. Зокрема, повернулася до рекламної співпраці, яку довелося перенести через пологи.

Для мене вагітність і народження дитини не стали причиною повністю відмовитися від професійної діяльності.

Про блог та аудиторію

— Наскільки змінився ваш блог після появи сина? Який контент тепер найбільше цікавить аудиторію?

— Контент мого блогу змінився кардинально. Якщо до пологів у мене було дуже активне життя, постійні подорожі й багато різних подій, то зараз у мене контент про дитину.

Я на цьому зосередила свою увагу. Розповідаю про те, чим живу зараз, про свій досвід, про материнство.

І я бачу, що це дуже цікаво моїй аудиторії. З появою дитини мене зараз дивиться понад 300 тисяч людей. І я вважаю, що це дуже класно.

Мені подобається, що я можу розповідати про свій досвід, а підписниці у відповідь діляться своїм. Тобто це не просто ситуація, коли я щось показую, а люди дивляться. Ми обмінюємося думками, обговорюємо багато різних тем.

— Ви говорите про понад 300 тисяч глядачів. Чому, на вашу думку, тема материнства викликала такий інтерес?

— Більша частина моєї аудиторії в Instagram - це мами. Тому, коли я почала розповідати про свій досвід материнства, це стало для них дуже цікаво.

Я щось розповідаю, ділюся тим, що відбувається в моєму житті, а вони діляться зі мною своїм досвідом. І я, відповідно, також це висвітлюю.

Мар’яна Гутак (фото: instagram.com/marygutak)

Виходить такий класний обмін думками, тому що кожній є чим поділитися. Ми можемо обговорювати багато тем, які стосуються дітей і материнства.

І мені це дуже подобається, тому що зараз саме цим я живу.

—​​​​​​​ Чи не боялися ви втратити частину підписників через зміну тематики блогу? Адже раніше вас знали передусім завдяки активному способу життя та подорожам.

— Ні, я не боюся втратити частину своєї аудиторії через появу дитини.

Я раніше дивилася статистику, проводила опитування й знаю, що більшість моєї аудиторії - це мами. Причому це мами двох, трьох, чотирьох дітей, яким більше 30 років.

Тому я розумію, що це моя аудиторія. Їм цікаво спостерігати за тим, що зараз відбувається в моєму житті.

Є, звичайно, і невелика частина студентів, і люди, у яких уже дорослі діти. Їм також цікаво дивитися. Не знаю, як студентам, але старшим людям точно цікаво.

Тому я не переживаю через те, що зараз мій блог більше присвячений материнству.

Про підтримку чоловіка

—​​​​​​​ Наскільки важлива для вас підтримка чоловіка, щоб поєднувати професійну діяльність із вихованням сина?

— Для мене підтримка чоловіка дуже важлива. Ми розділили обов'язки щодо догляду за дитиною.

Мар’яна Гутак з чоловіком і сином (фото: instagram.com/marygutak)

Він прокидається вночі, переодягає малятко, носить його, заколисує. Я займаюся іншими питаннями: речами для малюка, покупками, доглядом.

Ми налаштували командний режим, і все виходить. Я вважаю, що якщо працювати в команді, то все класно виходить.

І мені дуже подобається, що після народження сина наші стосунки змінилися. Чоловік ще більше почав цінувати мене як дружину та як маму.

Про кар'єру та материнство

— Що сьогодні для вас означає бути успішною жінкою? Чи реально одночасно розвиватися в кар'єрі та бути хорошою мамою?

— Для мене бути успішною жінкою - це мати баланс у всьому.

Це і розвиватися в кар'єрі з підтримкою чоловіка, тому що дуже важливо, щоб була саме ця підтримка, і бути хорошою мамою.

Хоча кажуть, що два в одному неможливо. Але наскільки це буде можливо й наскільки мені вдаватиметься, я буду пробувати.

Я не хочу відмовлятися від професійної діяльності, але водночас для мене дуже важливе материнство.

Зараз я тільки починаю цей шлях і буду дивитися, як усе складатиметься.

Мар’яна Гутак (фото: instagram.com/marygutak)

—​​​​​​​ Чи готові ви до того, що з часом поєднувати материнство, роботу та особисте життя може стати складніше?

— Звісно, я не буду ідеалізувати своє материнство. Я впевнена, що будуть помилки, будуть моменти, коли я буду емоційно виснажена, і так далі.

Але це все досвід. Кожен момент має бути прожитий, кожен досвід має бути засвоєний, і потрібно просто рухатися вперед.

Я на це так дивлюся. Головне - усе правильно структурувати, як і все в моєму житті.

Для мене важливо мати баланс у всьому: розвиватися в кар'єрі, мати підтримку чоловіка й бути хорошою мамою. Наскільки це буде вдаватися, я буду пробувати.