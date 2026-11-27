Щороку в період свят можна побачити знайому картину - волонтери, представники бізнесу й небайдужі люди вирушають до дитячих будинків із подарунками до свята Миколая, Різдва чи Нового року. Проте короткострокове волонтерство без належної підготовки може нашкодити дітям і ненавмисно підтримувати їхнє перебування в інституціях.

Як допомогати дітям без болючих наслідків, читайте в ексклюзивній колонці Катерини Осадчої для Wave RBC.UA.

Короткий візит може принести радість, але він не забезпечує постійних стосунків із близьким дорослим. Дітям потрібні передбачувані стосунки й щоденна турбота. Натомість короткострокове волонтерство без належної підготовки може посилювати відчуття покинутості.

Другий важливий фактор - безпека. Коли відвідувачі не проходять належної перевірки, а взаємодія з дітьми не має чітких правил, виникають додаткові ризики для їхньої безпеки.

І третє - підтримка уявлення, що інтернат є належним місцем для зростання дитини. Насправді дитині потрібне безпечне сімейне середовище, у якому враховують її індивідуальні потреби. Інституційний догляд часто цього не забезпечує. Жорсткий розпорядок, обмежена можливість робити власний вибір і підтримувати зв’язок із рідними можуть шкодити розвитку дитини.

Важливо розуміти, що більшість дітей в інституціях у світі мають живих батьків або близьких родичів. Тому перш ніж планувати поїздку до дитбудинку, варто запитати: чи допомагає вона дитині - і чи можна натомість підтримати її життя в родині? Насамперед варто допомагати рідним сім’ям долати труднощі, щоб діти могли безпечно залишатися з ними. Якщо це неможливо - підтримувати усиновлення та сімейні форми виховання.

Різдвяна вечеря для родин (фото: Фундація Катерини Осадчої)

Від початку повномасштабного вторгнення наша Фундація підтримує родини, які прийняли дітей на виховання: опікунів, прийомних батьків і батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу. У своїй роботі ми бачимо, як безпека, постійна турбота близьких дорослих і підтримка допомагають дитині поступово відновлювати довіру й розвиватися.

Різдвяна вечеря для родин (фото: Фундація Катерини Осадчої)

Зі свого боку ми проводимо регулярні зустрічі в різних містах України для тих, хто замислюється про прийняття дитини в сім’ю, і тих, хто вже це зробив. Такі зустрічі створюють атмосферу підтримки й прийняття, де родини відчувають, що вони не самі. Ми знаємо чимало прикладів, коли після знайомства на наших заходах сім’ї ставали друзями й підтримували одна одну поза зустрічами фундації.

Кульмінацією ж року стане наймасштабніша в Україні різдвяна вечеря для родин, що подарували дітям своє тепло. З усіх регіонів України до Львова з’їдеться більше 50 сімей. Це сотні дітей і їхніх батьків. Щоб за одним, довгим столом, заспівати колядки й стати одне для одного підтримкою.

Різдвяна вечеря для родин (фото: Фундація Катерини Осадчої)

Заходом “Родинне різдво” ми хочемо вкотре нагадати, що кожній дитині потрібні люблячі дорослі і це особливо гостро відчувається у період свят. Для нас це можливість побути разом, подякувати батькам за щоденну турботу й допомогти їм знайти людей, до яких можна звернутися по підтримку.

Різдвяна вечеря для родин (фото: Фундація Катерини Осадчої)

Різдво часто асоціюється з домом, спільним столом і близькими поруч. Ми хочемо, щоб за нашим столом родини відчули: їхній досвід важливий, їхні труднощі чують і вони мають на кого спертися.

Святкова вечеря - одна із зустрічей у цій тривалій роботі. Після неї ми продовжимо збирати родини в різних містах, знайомити їх між собою та створювати простір для розмови й взаємної підтримки.

Важливо збирати родини разом (фото: Фундація Катерини Осадчої)

Кожен, хто хоче допомогти дитині, може почати з уваги до родин поруч: запитати, чого вони потребують, запропонувати конкретну допомогу. Для когось така підтримка допоможе подолати кризу та зберегти сім’ю. Для когось - відчути більше впевненості у вихованні дитини, яку прийняли в родину.

Свята закінчуються. Потреба дитини в безпеці, близькості й турботі залишається щодня. Наша підтримка має тривати разом із нею.