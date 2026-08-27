Аптечка, діаманти й прилад для сатурації: що Ніна Набока носить у своєму рюкзаку

Народна артистка України Ніна Набока належить до тих людей, які воліють бути готовими практично до будь-якої ситуації. Замість маленької сумочки акторка носить великий рюкзак, у якому знайшлося місце і для косметики, і для ліків, і навіть для приладу, яким можна виміряти сатурацію.

Що саме Ніна Набока щодня носить із собою, вона показала журналістці Wave RBC.UA Юлії Гаюк.

Чому Ніна Набока носить рюкзак замість сумочки

Перше, що впадає в око, - розмір аксесуара. Акторка зізналася, що давно віддає перевагу саме рюкзакам.

"Так, я ношу рюкзаки, мені так сподобалось. Оце ношу замість сумок. І оце ж у мене третій рюкзак", - розповіла Набока.

Причина максимально практична - туди можна покласти все необхідне.

І речей у ньому справді виявилося чимало.

Косметичка, гребінець і велика аптечка

Серед перших речей Ніна показала косметичку та гребінець. Але найбільше місця займає аптечка, яку вона возить із собою постійно.

"Ну це велика така аптечка з собою. Тут все є. Тут от все. Це я кругом вожу з собою, щоб не трапилося, щоб все було наготові. І собі, і людям", - пояснила акторка.

Є у рюкзаку й дезодорант, а через спеку Набока особливо уважно стежить за самопочуттям.

"Тиск міряти. Я слідкую за собою, я себе люблю", - пожартувала вона.

Паспорт, гроші та "золото-брилянти"

Далі з рюкзака з'явилися гаманець і паспорт.

"Ношу гроші. Ну все, тут багато чого є в мене. Паспорт обов'язково", - зазначила зірка.

Але на цьому сюрпризи не закінчилися. Всередині великого рюкзака знайшлася ще одна сумочка.

У ній акторка зберігає окуляри та прикраси.

"Ага, золото-брилянти", - з усмішкою сказала вона.

На запитання, навіщо носить прикраси із собою, Ніна відповіла коротко: "Буває, що мені треба".

Навіщо акторці запасні окуляри

Окулярів у Набоки теж кілька.

"Це запасні, бо я окуляри гублю, ламаю, а без них не можу", - пояснила акторка.

Тож запасна пара для неї - не примха, а необхідність.

Навіть пульсоксиметр

Чи не найбільш несподіваною річчю став пульсоксиметр - невеликий прилад, який надягають на палець для вимірювання рівня насичення крові киснем.

Його Ніні колись привезла з Америки студентка.

"Моя студентка привезла, Діаночка, так сказати, журналістка. Вона мені подарувала", - пригадала Набока.

І якщо після всього цього здається, що рюкзак акторки має бути дуже важким, сама вона ставиться до цього з гумором.

"Кирпичі. Кирпичі ношу", - пожартувала Ніна.

Серед речей знайшовся і веєр - практичний аксесуар на спекотну погоду, який акторка також носить із собою.