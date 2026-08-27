Аптечка, бриллианты и прибор для сатурации: что Нина Набока носит в своем рюкзаке

Народная артистка Украины Нина Набока принадлежит тем людям, которые предпочитают быть готовыми практически к любой ситуации. Вместо маленькой сумочки актриса носит большой рюкзак, в котором нашлось место и для косметики, и для лекарства, и даже для прибора, которым можно измерить сатурацию.

Что именно Нина Набока каждый день носит с собой, она показала журналистке Wave RBC.UA Юлии Гаюк.

Почему Нина Набока носит рюкзак вместо сумочки

Первое, что бросается в глаза, - размер аксессуара. Актриса призналась, что давно предпочитает именно рюкзаки.

"Да, я ношу рюкзаки, мне так понравилось. Вот ношу вместо сумок. И вот у меня третий рюкзак", - рассказала Набока.

Причина максимально практична - туда можно положить все необходимое.

И вещей в нем действительно оказалось немало.

Косметичка, расческа и большая аптечка

Среди первых вещей Нина показала косметичку и расческу. Но больше всего места занимает аптечка, которую она возит с собой постоянно.

"Ну это большая такая аптечка с собой. Здесь все есть. Здесь вот все. Это я кругом вожу с собой, чтобы не случилось, чтобы все было готово. И себе, и людям", - объяснила актриса.

Есть в рюкзаке и дезодорант, а из-за жары Набока особенно внимательно следит за самочувствием.

"Давление мерить. Я слежу за собой, я себя люблю", - пошутила она.

Паспорт, деньги и "золото-бриллианты"

Дальше из рюкзака появились кошелек и паспорт.

"Ношу деньги. Ну все, здесь многое есть у меня. Паспорт обязательно", - отметила звезда.

Но на этом сюрпризы не окончились. Внутри большого рюкзака нашлась еще одна сумочка.

В ней актриса хранит очки и украшения.

"Ага, золото-бриллианты", - с улыбкой сказала она.

На вопрос, зачем носит украшения с собой, Нина ответила коротко: "Бывает, что мне нужно".

Зачем актрисе запасные очки

Очков у Набоки тоже несколько.

"Это запасные, потому что я очки теряю, ломаю, а без них не могу", - объяснила актриса.

Так что запасная пара для нее - не прихоть, а необходимость.

Даже пульсоксиметр

Пожалуй, самым неожиданным предметом стал пульсоксиметр - небольшой прибор, который надевают на палец для измерения уровня насыщения крови кислородом.

Его Нине когда-то привезла из Америки студентка.

"Моя студентка привезла, Дианочка, так сказать, журналистка. Она мне его подарила", - вспомнила Набока.

И если после всего этого кажется, что рюкзак актрисы должен быть очень тяжелым, сама она относится к этому с юмором.

"Кирпичи. Кирпичи ношу", - пошутила Нина.

Среди вещей нашёлся и веер - практичный аксессуар для жаркой погоды, который актриса также носит с собой.