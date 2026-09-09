Від української комедії до містичного трилера: новинки кіно, які не можна пропустити

Цієї осені та зими на глядачів чекають нові фільми різних жанрів - від романтичної комедії до містичного трилера. Серед них - українська стрічка про важку атлетику й танці, кримінальний трилер із Метью Макконагі та містична історія за романом Ніколаса Спаркса.

"Танці зі штангою"

Дата виходу: 22 жовтня

22 жовтня Жанр: романтична комедія

романтична комедія Актори: Арам Арзуманян, Роман Кучерявенко, Паола-Елізабет Джим та інші

Тренер із важкої атлетики Арсен мріє підготувати свого вихованця Сашка до Олімпіади, але через непорозуміння стає керівником секції з танців. Йому доводиться поєднувати світ спорту та хореографії, тоді як закоханість Сашка в доньку мера починає заважати його тренуванням.

Молоді актори готувалися до зйомок протягом трьох місяців. Вони тренувалися з учасником Олімпійських ігор, майстром спорту України міжнародного класу Сергієм Тагіровим, а також займалися хореографією з професійними танцівниками Андрієм Ульяновим та Анастасією Сухановою.



"Закони рою"

Дата виходу: 8 жовтня

8 жовтня Жанр: кримінал, драма, трилер

кримінал, драма, трилер Актори: Метью Макконагі, Анджеліна Лукінґласс, Курт Рассел, Скотт Шеперд, Оуен Тіг

Головний герой - харизматичний пасічник, музикант і власник сімейного медового бізнесу, який після тривалої розлуки несподівано зустрічає свою прийомну доньку.

Разом вони вирішують відродити справу, яка свого часу була важливою для їхньої родини. Проте спроба повернути сімейний бізнес швидко перетворюється на небезпечне протистояння.



"Залишся"

Дата виходу: 4 лютого 2027

4 лютого 2027 Жанр: драма, фентезі, трилер, містика

драма, фентезі, трилер, містика Актори: Джейк Джилленгол, Фібі Дайневор, Ешлі Волтерс та інші

Відлюдькуватий архітектор Тейт Гордон переїжджає до невеликого прибережного містечка, щоб завершити роботу над новим проєктом. Там він знайомиться з молодою жінкою, яка допомагає йому змінити звичний спосіб життя.

Однак їхня зустріч виявляється початком значно небезпечнішої історії. Тейт опиняється в центрі таємниці, яка загрожує мешканцям містечка. Фільм заснований на однойменному романі Ніколаса Спаркса.