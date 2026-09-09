От украинской комедии до мистического триллера: новинки кино, которые нельзя пропустить

Этой осенью и зимой зрителей ждут новые фильмы разных жанров - от романтической комедии до мистического триллера. Среди них - украинский фильм о тяжелой атлетике и танцах, криминальный триллер с Мэттью Макконехи и мистическая история по роману Николаса Спаркса.

"Танці зі штангою"

Дата выхода: 22 октября

22 октября Жанр: романтическая комедия

романтическая комедия Актеры: Арам Арзуманян, Роман Кучерявенко, Паола-Элизабет Джим и другие

Тренер по тяжелой атлетике Арсен мечтает подготовить своего воспитанника Сашу к Олимпиаде, но по недоразумению становится руководителем секции по танцам. Ему приходится совмещать спорт и хореографию, в то время как влюбленность Саши в дочь мэра начинает мешать его тренировкам.

Молодые актеры готовились к съемкам в течение трех месяцев. Они тренировались с участником Олимпийских игр, мастером спорта Украины международного класса Сергеем Тагировым, а также занимались хореографией с профессиональными танцовщиками Андреем Ульяновым и Анастасией Сухановой.



"Законы роя"

Дата выхода: 8 октября

8 октября Жанр: криминал, драма, триллер

криминал, драма, триллер Актеры: Мэтью Макконахи, Анджелина Лукингласс, Курт Рассел, Скотт Шеперд, Оуэн Тиг

Главный герой - харизматичный пчеловод, музыкант и владелец семейного медового бизнеса, который после длительной разлуки неожиданно встречает свою приемную дочь.

Вместе они решают возродить дело, которое в свое время было важным для их семьи. Однако попытка вернуть семейный бизнес быстро превращается в опасное противостояние.



"Останься"

Дата выхода: 4 февраля 2027

4 февраля 2027 Жанр: драма, фэнтези, триллер, мистика

драма, фэнтези, триллер, мистика Актеры: Джейк Джилленхол, Фиби Дайневор, Эшли Уолтерс и другие

Архитектор-отшельник Тейт Гордон переезжает в небольшой прибрежный городок, чтобы завершить работу над новым проектом. Там он знакомится с молодой женщиной, помогающей ему изменить привычный образ жизни.

Однако их встреча оказывается началом более опасной истории. Тейт оказывается в центре тайны, угрожающей жителям города. Фильм основан на одноименном романе Николаса Спаркса.