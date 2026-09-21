Від балеток до друкарської машинки: особисті речі Бріжіт Бардо продають у Парижі

У Парижі 21 вересня продають особисті речі Бріжіт Бардо. До великого аукціону увійшли 285 предметів, які роками зберігалися у будинках акторки в Сен-Тропе та її паризькому помешканні.

Wave RBC.UA розповідає про це з посиланням на аукціонний дім Millon .

Що продають на аукціоні

Продаж під назвою "Brigitte Bardot: La Vente" проходить в Hôtel Drouot. Організатори задумали його не просто як набір зіркових сувенірів, а як своєрідну історію життя Бардо, розказану через речі.

Серед найпомітніших лотів - чорна балетна пачка Бардо, її взуття Repetto, гітари, прикраси, портрети та друкарська машинка Olivetti.

Саме на машинці Olivetti Lettera 22 акторка працювала над частиною своєї автобіографії.

На торги також виставили значно більш буденні речі: солом'яні капелюхи, окуляри, нічні сорочки, запальнички, посуд, плетені кошики та велосипед Peugeot.

Бріжіт Бардо (фото: Getty Images)

Усі вони походять із La Madrague та La Garrigue - знаменитих будинків Бардо у Сен-Тропе - а також із її квартири в Парижі.

Перед аукціоном частину інтер'єрів навіть відтворили у виставковому просторі Drouot.

Особистий секретар акторки Франк Гію, який працював із нею 37 років, зазначив, що паризьку вітальню відтворили практично до найменших деталей.

Від 20 до 10 тисяч євро

Попередня оцінка лотів дуже різниться - приблизно від 20 до 10 тисяч євро, причому більшість предметів стартують із суми менш як 100 євро.

Втім, організатори допускають, що фінальна ціна окремих речей може значно зрости саме через їхній зв'язок із Бардо.

Кошти від продажу планують передати Фонду Бріжіт Бардо, який займається захистом тварин, а також єдиному синові акторки Ніколя-Жаку Шарр'є.

Чоловік Бардо виступив проти

Аукціон уже спричинив суперечку в родині кінозірки.

Вдівець Бардо Бернар д'Ормаль різко розкритикував рішення виставити настільки особисті речі на продаж.

Він заявив AFP, що акторка сама не погодилася б на подібний аукціон, а частину предметів, на його думку, варто було зберегти для майбутнього відкриття її будинку La Madrague для відвідувачів.

Він також поставив під сумнів аргумент про благодійну мету продажу та назвав ситуацію неповагою до пам'яті дружини.

Організатори наголошують, що головна особливість колекції - її буденність.

Бріжіт Бардо (фото: Getty Images)

Поруч із речами, пов'язаними з кар'єрою однієї з головних кінозірок XX століття, продають предмети, якими Бардо користувалася у звичайному житті після того, як у 39 років фактично залишила кіно та присвятила себе захисту тварин.

Саме тому аукціон показує не лише знайомий світові образ BB, а й значно приватнішу сторону її життя - через меблі, одяг, домашні дрібниці, музику та речі з її власних кімнат.

Бріжіт Бардо померла у грудні 2025 року у віці 91 року. Аукціон її особистих речей проходить у Парижі сьогодні, 21 вересня, у дві сесії - з 11:00 та з 13:30 за місцевим часом.