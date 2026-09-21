От балеток к печатной машинке: личные вещи Брижит Бардо продают в Париже
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Культура

От балеток к печатной машинке: личные вещи Брижит Бардо продают в Париже

Среди 285 лотов есть украшения, одежда, гитары, очки и предметы из домов французского кинолегенды в Сен-Тропе

Автор: Иванна Пашкевич
Фото: Брижит Бардо (фото: Getty Images)
Дата: 21 сентября 2026

В Париже 21 сентября продают личные вещи Брижит Бардо. В большой аукцион вошли 285 предметов, годами хранившихся в домах актрисы в Сен-Тропе и ее парижском доме.

Wave RBC.UA рассказывает об этом со ссылкой на аукционный дом Millon.

Что продают на аукционе

Продажа под названием "Brigitte Bardot: La Vente" проходит в Hôtel Drouot. Организаторы задумали его не просто как набор звездных сувениров, а как своеобразную историю жизни Бардо, рассказанную вещами.

Среди самых заметных лотов - черная балетная пачка Бардо, ее обувь Repetto, гитары, украшения, портреты и печатная машинка Olivetti.

Именно на машинке Olivetti Lettera 22 актриса работала над частью автобиографии.

На торги также выставили гораздо более обычные вещи: соломенные шляпы, очки, ночные рубашки, зажигалки, посуду, плетеные корзины и велосипед Peugeot.

От балеток к печатной машинке: личные вещи Брижит Бардо продают в ПарижеБрижит Бардо (фото: Getty Images)

Все они происходят из La Madrague и La Garrigue - знаменитых домов Бардо в Сен-Тропе - а также из ее квартиры в Париже.

Перед аукционом часть интерьеров даже воспроизведена в выставочном пространстве Drouot.

Личный секретарь актрисы Франк Гию, работавший с ней 37 лет, отметил, что парижскую гостиную воспроизвели практически до мельчайших деталей.

От 20 до 10 тысяч евро

Предварительная оценка лотов очень отличается - примерно от 20 до 10 тысяч евро, причем большинство предметов стартуют с суммы менее 100 евро.

Впрочем, организаторы допускают, что финальная цена отдельных вещей может значительно возрасти именно из-за связи с Бардо.

Средства от продаж планируют передать Фонду Брижит Бардо, который занимается защитой животных, а также единственному сыну актрисы Николя-Жаку Шаррье.

Муж Бардо выступил против

Аукцион уже вызвал спор в семье кинозвезды.

Вдовец Бардо Бернар д'Ормаль подверг резкой критике решение выставить столь личные вещи на продажу.

Он заявил AFP, что актриса сама не согласилась бы на подобный аукцион, а часть предметов, по его мнению, стоило сохранить для будущего открытия ее дома La Madrague для посетителей.

Он также подверг сомнению аргумент о благотворительной цели продажи и назвал ситуацию неуважением к памяти жены.

Организаторы подчеркивают, что главная особенность коллекции - ее обыденность.

От балеток к печатной машинке: личные вещи Брижит Бардо продают в ПарижеБрижит Бардо (фото: Getty Images)

Наряду с вещами, связанными с карьерой одной из главных кинозвезд XX века, продают предметы, которыми Бардо пользовалась в обычной жизни после того, как в 39 лет фактически покинула кино и посвятила себя защите животных.

Именно поэтому аукцион показывает не только знакомый миру образ BB, но и более частную сторону ее жизни - через мебель, одежду, мелочи, музыку и вещи из ее собственных комнат.

Брижит Бардо умерла в декабре 2025 года в возрасте 91 года. Аукцион ее личных вещей проходит в Париже сегодня, 21 сентября, в две сессии - с 11:00 и с 13:30 по местному времени.

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