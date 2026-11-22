Німецький роман став міжнародним бестселером із накладом близько двох мільйонів примірників
Українське видавництво BOOKSETTER оголосило про свій дебютний реліз - роман "Тариф на чекання" (Mondscheintarif) німецької письменниці Ільдіко фон Кюрті. Wave RBC.UA повідомляє, що книжка, яка свого часу стала міжнародним бестселером і розійшлася накладом близько двох мільйонів примірників, уперше вийде українською мовою у грудні 2026 року.
Першу книжку видавництва ексклюзивно поширюватиме мережа "Книгарня "Є". Передзамовлення стартувало 19 листопада, а поява видання на полицях книгарень запланована на грудень.
Як розповіла головна редакторка BOOKSETTER Ольга Кашпор, видавництво прагне працювати з історіями, які не лише розважають, а й допомагають читачам краще зрозуміти себе.
Саме такою вона вважає книжку Ільдіко фон Кюрті, яка поєднує гумор, самоіронію та розмову про особисті переживання.
Роман "Тариф на чекання" вийшов у Німеччині 1999 року та став дебютною книжкою письменниці. Видання потрапило до списків бестселерів SPIEGEL, а його загальний наклад сягнув приблизно двох мільйонів примірників.
У 2001 році за мотивами твору також зняли фільм.
У центрі історії - 30-річна Кора, яка після знайомства з чоловіком своєї мрії опиняється в очікуванні його дзвінка. Через кумедні ситуації та іронічні спостереження за повсякденним життям авторка розповідає про побачення, романтичні стосунки, невпевненість у собі, суспільні очікування та пошук власної ідентичності.
Амбасадоркою українського видання стала ведуча та акторка Людмила Барбір. Вона зазначила, що історія порушує теми, знайомі багатьом жінкам: порівняння себе з іншими, прагнення відповідати певним очікуванням, правила сучасних побачень і прийняття власного "я".
Залучення відомих українців до промокампаній перекладної літератури стане однією з особливостей роботи BOOKSETTER. Кожне таке видання матиме власного амбасадора, який допомагатиме знайомити аудиторію з книжкою та привертати увагу до її тем.
Український переклад роману підготувала Оксана Щур, а над дизайном обкладинки працювала Марта Лешак.