В Україні вийшла безкоштовна аудіокнига про догляд за немовлям: її озвучила Наталка Денисенко

В Україні вийшла аудіоверсія посібника "Від народження до року: маля і ви", яку озвучила акторка Наталка Денисенко. Книжку для родин, які чекають на дитину або вже доглядають за немовлям, можна безкоштовно послухати на YouTube і в застосунку MEGOGO BOOKS.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на видання "Твій Малюк".

Про що аудіокнига "Маля і ви"

Друкований посібник підготували за підтримки ЮНІСЕФ. Раніше його отримували деякі родини разом із "Пакунком малюка".

Книжка охоплює перший рік життя дитини, від догляду за новонародженим до введення прикорму.

У посібнику йдеться про грудне вигодовування, безпечний сон і розвиток немовляти.

Автори пояснюють, як розуміти перші сигнали дитини. Окремі розділи присвятили відновленню після пологів, звиканню до нового ритму життя й розподілу турбот у родині.

Основний текст читає Денисенко, а розділи про вакцинацію озвучила педіатриня Лідія Бабич.

Де слухати "Маля і ви" безкоштовно

Аудіокнигу опублікували на YouTube-каналі Національної програми "Шлях батьківства" та в застосунку MEGOGO BOOKS.

Повна назва посібника - "Від народження до року: маля і ви".

Програму реалізують за підтримки Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України, Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей, Європейського Союзу та ЮНІСЕФ.