В Україні вийшла безкоштовна аудіокнига про догляд за немовлям: її озвучила Наталка Денисенко

Розділи про вакцинацію прочитала педіатриня Лідія Бабич
В Україні вийшла аудіоверсія посібника "Від народження до року: маля і ви", яку озвучила акторка Наталка Денисенко. Книжку для родин, які чекають на дитину або вже доглядають за немовлям, можна безкоштовно послухати на YouTube і в застосунку MEGOGO BOOKS.
Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на видання "Твій Малюк".
Друкований посібник підготували за підтримки ЮНІСЕФ. Раніше його отримували деякі родини разом із "Пакунком малюка".
Книжка охоплює перший рік життя дитини, від догляду за новонародженим до введення прикорму.
У посібнику йдеться про грудне вигодовування, безпечний сон і розвиток немовляти.
Автори пояснюють, як розуміти перші сигнали дитини. Окремі розділи присвятили відновленню після пологів, звиканню до нового ритму життя й розподілу турбот у родині.
Основний текст читає Денисенко, а розділи про вакцинацію озвучила педіатриня Лідія Бабич.
Аудіокнигу опублікували на YouTube-каналі Національної програми "Шлях батьківства" та в застосунку MEGOGO BOOKS.
Повна назва посібника - "Від народження до року: маля і ви".
Програму реалізують за підтримки Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України, Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей, Європейського Союзу та ЮНІСЕФ.