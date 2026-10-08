Spotify запустить аудіокниги в Україні: що зміниться для користувачів

Стримінговий сервіс Spotify до кінця 2026 року планує суттєво розширити географію доступу до аудіокниг. Функція, яка наразі працює у 22 країнах, стане доступною більш ніж у 180 державах, зокрема в Україні. Як повідомляє Wave RBC.UA, про це компанія повідомила у своєму офіційному блозі .

Де будуть доступні аудіокниги

Після глобального розширення аудіокниги на Spotify зможуть слухати або купувати понад 750 мільйонів користувачів. Каталог платформи налічуватиме понад 350 тисяч видань більш ніж 120 мовами.

Умови доступу відрізнятимуться залежно від країни. Користувачі Spotify Premium отримуватимуть до 12 годин прослуховування аудіокниг на місяць. У деяких регіонах додатково буде доступна окрема підписка Audiobooks+, яка дозволить збільшити час прослуховування або використовувати її як основний варіант доступу до каталогу.

Також Spotify залишає можливість купувати окремі аудіокниги. Придбані видання зберігатимуться в особистій бібліотеці користувача.

Письменники можуть поширювати свої книжки

У компанії наголошують, що співпрацюють з авторами на неексклюзивній основі. Це означає, що письменники можуть поширювати свої книжки й через інші платформи, паралельно представлені на Spotify.

Разом із розширенням сервісу компанія вдосконалила функцію Page Match, яка допомагає переходити між друкованою, електронною та аудіоверсіями однієї книжки.

Зокрема, користувач може відсканувати ISBN-код паперового примірника, після чого за номером сторінки знайти відповідний момент в аудіокнизі. Функція підтримує понад 30 мов і має спростити перехід від читання книжки до її прослуховування.

Таким чином, Spotify поступово перетворює аудіокниги на глобальну частину своєї платформи, поєднуючи їх із уже звичним для користувачів музичним і подкаст-контентом.

Зросла кількість користувачів

Spotify почав активно розвивати напрям аудіокниг лише кілька років тому, однак він уже демонструє помітне зростання. За даними компанії, за останній рік кількість щомісячних слухачів аудіокниг збільшилася майже на 40%, а загальна кількість годин прослуховування - більш ніж на 30%.

Ще одна функція, яка розширює можливості платформи - Audiobook Recaps. Вона створює короткий аудіопереказ уже прослуханої частини книжки, щоб користувач міг швидко пригадати сюжет перед тим, як продовжити слухання.