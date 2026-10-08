Spotify запустит аудиокниги в Украине: что изменится для пользователей

Стриминговый сервис Spotify к концу 2026 года планирует существенно расширить географию доступа к аудиокнигам. Функция, которая сейчас работает в 22 странах, станет доступна более чем в 180 государствах, в частности в Украине. Как сообщает Wave RBC.UA, об этом компания сообщила в своем официальном блоге .

Где будут доступны аудиокниги

После глобального расширения аудиокниги на Spotify смогут слушать или покупать более 750 миллионов пользователей. Каталог платформы будет насчитывать более 350 тысяч изданий на более чем 120 языках.

Условия доступа будут зависеть от страны. Пользователи Spotify Premium будут получать до 12 часов прослушивания аудиокниг в месяц. В некоторых регионах дополнительно будет доступна отдельная подписка Audiobooks+, которая позволит увеличить время прослушивания или использовать ее в качестве основного варианта доступа к каталогу.

Также Spotify оставляет возможность покупать отдельные аудиокниги. Приобретенные издания будут храниться в личной библиотеке пользователь.

Писатели могут распространять свои книги

В компании отмечают, что сотрудничают с авторами на неэксклюзивной основе. Это означает, что писатели могут распространять свои книги через другие платформы, параллельно представленные на Spotify.

Вместе с расширением сервиса компания усовершенствовала функцию Page Match, помогающую переходить между печатной, электронной и аудиоверсиями одной книги.

В частности, пользователь может отсканировать ISBN-код бумажного экземпляра, после чего по номеру страницы найти подходящий момент в аудиокниге. Функция поддерживает более 30 языков и должна упростить переход от чтения книги к ее прослушиванию.

Таким образом, Spotify постепенно превращает аудиокниги в глобальную часть своей платформы, сочетая их с уже привычным для пользователей музыкальным и подкаст-контентом.

Выросло количество пользователей

Spotify начал активно развивать направление аудиокниг всего несколько лет назад, однако оно уже демонстрирует заметный рост. По данным компании, за последний год количество ежемесячных слушателей аудиокниг увеличилось почти на 40%, а общее количество часов прослушивания - более чем на 30% .

Еще одна функция, расширяющая возможности платформы - Audiobook Recaps. Она создает краткий аудиорасказ уже прослушанной части книги, чтобы пользователь мог быстро вспомнить сюжет перед тем, как продолжить слушание.