Скільки коштував фільм "Кузьма: Страшно веселий" та чому він не залишить байдужим

Документальний фільм "Кузьма: Страшно веселий" встиг викликати чимало обговорень. Стрічка про життя та творчість Андрія Кузьменка вже вийшла в український прокат, а на допрем'єрному показі зібрала його друзів, колег та інших відомих українців.

Чому Кузьму називають українським філософом, яким його пам'ятають зірки і скільки коштувало створення стрічки? Про все це - в ексклюзивному репортажі РБК-Україна LIFE .

Чим особливий фільм "Кузьма: Страшно веселий"

Однією з головних особливостей стрічки стали унікальні архівні матеріали. За словами продюсера Максима Сердюка, команда переглянула понад 400 годин відео та 25 тисяч фотографій, щоб зібрати історію життя музиканта.

"Що мене найбільше вразило - те, що ми змогли знайти дуже багато архівів. Половину фільму займає історія раннього гурту "Скрябін" 90-х. Ми дивимося на повноцінне становлення Кузьми, як вони репетирували, як займалися якоюсь дурнею або, навпаки, були серйозні. І це все дуже класно", - зазначив він.

Продюсер переконаний, що стрічка здатна викликати у глядачів широкий спектр емоцій - сум, радість, сміх. І після перегляду можу з упевненістю сказати: це дійсно так!

"Хотілося б надихнути людей, наповнити їх енергією Андрія Кузьменка. Ти дивишся цей фільм і розумієш, що відчуваєш цю жагу до життя. Ніби ми розуміємо всі, яка кінцівка цього фільму. Але, попри це, є враження, що все буде класно в тебе в житті, якщо ти будеш докладати до цього зусилля", - поділився Сердюк.

Андрій Кузьменко (кадри з фільму)

Скільки коштував фільм "Кузьма: Страшно веселий"

За словами продюсера, творці не ставили перед собою конкретної планки щодо касових зборів. Їхньою головною метою було не заробити, а створити якісну історію про Андрія.

"Точно, як і Кузьма, цей фільм не залишить байдужим, бо він про його життя. Він - як його портрет", - розповів продюсер.

Для команди достатньо хоча б вийти в нуль. Сам бюджет фільму склав 150 тисяч доларів.



Що кажуть зірки про Кузьму

Переглянути фільм прийшли рідні, друзі та колеги артиста, які його шанують, пам'ятають та яких надихнула його творчіть.

Зворушливо про Андрій висловилася співачка Христина Соловій, яка відзначила його щирість, прямоту та здатність залишатися собою.

"Скрябін був дуже смішний, незручний, гострий, прямий і дуже свій. Гадаю, що основне, чого ми маємо навчитися у нього, - це те, що народна любов і будь-яка любов не здобувається ані піаром, ані красивими словами, ані зручними, пристосуванськими позиціями", - сказала вона.

Яким пам'ятають Кузьму (кадр з фільму)

Акторка Олена Світлицька зізналася, що для неї Андрій є не просто музикантом, а справжнім українським філософом.

"Я обожнюю його пісню "Люди як кораблі". Це та пісня, яка завжди нагадує про глибину, про те, що треба бути обережними з тим, хто поруч із тобою, щоб цей корабель точно не затонув", - зізналася вона.

Олександр Педан назвав Кузьму класиком української музики.

"Тому вона надихає і надихнула дуже багатьох молодих артистів. Я впевнений, що ті принципи, які він сповідував, знову актуальні, тому це дуже велика втрата насправді", - додав телеведучий.

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