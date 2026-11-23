Студія Marvel представила фінальний трейлер фільму "Месники: Судний день" (Avengers: Doomsday). У ролику показали дорослого сина Стіва Роджерса, масштабну битву супергероїв із Доктором Думом та возз'єднання Людей Ікс.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA.

Що показали у фінальному трейлері "Месники: Судний день"

У ролику син Стіва Роджерса дізнається правду про минуле батька. Водночас супергерої готуються до масштабного протистояння з Доктором Думом та його армією Стражів.

Одна зі сцен присвячена "Людям Ікс". Циклоп виголошує відому фразу з коміксів, після чого Нічний Змій телепортує до команди Гамбіта, Містик та Звіра.

До масштабного протистояння також долучаються Містер Фантастик, Шан-Чі, Тор та Чорна вдова Олена Бєлова.

Актори, дата виходу та трейлер

У фільмі Роберт Дауні-молодший повернеться до Marvel, але цього разу в ролі головного антагоніста - Доктора Дума.

Також до своїх ролей повернуться Кріс Еванс - Стів Роджерс (Капітан Америк), Кріс Гемсворт (Тор), Пол Радд (Людина-мураха), Летішия Райт (Чорна Пантера), Себастіан Стен (Зимовий солдат), Том Гіддлстон (Локі) та Сіму Лю (Шан-Чі).

До протистояння з Доктором Думом долучиться і Фантастична четвірка: Педро Паскаль втілює Містера Фантастика, Ванесса Кірбі - Невидиму леді, Джозеф Квінн - Людину-смолоскип, а Ебон Мосс-Бакрак - Істоту.

Серед інших учасників команди - Флоренс П'ю (Єлена Бєлова), Девід Гарбор (Червоний Вартовий), Льюїс Пуллман (Страж), Ваєтт Рассел (Агент США) та Ганна Джон-Кеймен (Привид).

Крім того, на глядачів чекає повернення акторів із франшизи "Люди Ікс" від 20th Century Fox:

Патрік Стюарт - професор Чарльз Ксав’єр

Ієн Маккеллен - Магнето

Джеймс Марсден - Циклоп

Келсі Греммер - Звір

Ребекка Ромейн - Містик

Алан Каммінг - Нічний Змій

Ченнінг Татум - Гамбіт

Прем’єра стрічки запланована на 18 грудня 2026 року.