Студия Marvel представила финальный трейлер фильма "Мстители: Судный день" (Avengers: Doomsday). В ролике показали взрослого сына Стива Роджерса, масштабную битву супергероев с Доктором Думом и воссоединение Людей Икс.

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA.

Что показали в финальном трейлере "Мстители: Судный день"

В ролике сын Стива Роджерса узнает правду о прошлом отца. В то же время супергерои готовятся к масштабному противостоянию с Доктором Думом и его армией Стражей.

Одна из сцен посвящена "Людям Икс". Циклоп произносит известную фразу из комиксов, после чего Ночной Змей телепортирует к команде Гамбита, Мистик и Зверя.

К масштабному противостоянию также присоединяются Мистер Фантастик, Шан-Чи, Тор и Черная вдова Елена Белова.

Актеры, дата выхода и трейлер

В фильме Роберт Дауни-младший вернется к Marvel, но на этот раз в роли главного антагониста – Доктора Дума.

Также к своим ролям вернутся Крис Эванс - Стив Роджерс (Капитан Америк), Крис Гемсворт (Тор), Пол Радд (Человек-муравей), Летишия Райт (Черная Пантера), Себастиан Стэн (Зимний солдат), Том Гиддлстон (Локи) и Симу Лю.

К противостоянию с Доктором Думом присоединится и Фантастическая четверка: Педро Паскаль олицетворяет Мистера Фантастика, Ванесса Кирби - Невидимую леди, Джозеф Квинн - Человека-факела, а Эбон Мосс-Бакрак - Существо.

Среди других участников команды - Флоренс Пью (Елена Белова), Дэвид Гарбор (Красный Страж), Льюис Пуллман (Страж), Уетт Рассел (Агент США) и Анна Джон-Кеймен (Призрак).

Кроме того, зрителей ждет возвращение актеров с франшизы "Люди Икс" от 20th Century Fox:

Патрик Стюарт - профессор Чарльз Ксавьер

Иен Маккеллен - Магнето

Джеймс Марсден - Циклоп

Келси Греммер - Зверь

Ребекка Ромейн - Мистик

Алан Камминг - Ночной Змей

Ченнинг Татум - Гамбит

Премьера фильма запланирована на 18 декабря 2026 года.