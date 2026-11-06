Самурайські бої та таємниці: вийшов трейлер видовищного екшна "Каросі"

Wave RBC.UA повідомляє, що за виробництво відповідають творці франшизи "Джон Уік", а українські глядачі зможуть побачити картину в кінотеатрах уже в лютому 2027 року.

Про що фільм

Події розгортаються в недалекому майбутньому на Мангеттені. У цьому світі корпоративні правила та культура компаній настільки вплинули на суспільство, що визначають практично кожен аспект життя.

Після загадкової смерті одного зі співробітників до великої корпорації потрапляє незнайомець. Його мета - розкрити приховані механізми системи, яка за зовнішньою успішністю та бездоганним іміджем приховує жорстокі порядки.

Постер фільму "Каросі"

Відданість компанії перетворюється на контроль

Перші кадри знайомлять глядачів із назвою картини, яка відсилає до японського поняття "каросі" - смерті внаслідок надмірного навантаження на роботі.

Саме ця тема лежить в основі історії про корпоративну культуру, де відданість компанії перетворюється на інструмент контролю. Водночас творці обіцяють не лише соціальний підтекст, а й масштабні екшн-сцени з елементами самурайського бойового мистецтва.

Режисером і автором сценарію виступив Такасі Дошер. Продюсером став Чад Стахелські, відомий роботою над усіма основними фільмами франшизи "Джон Уік".

Головну роль виконав Тео Ю, відомий за фільмом "Минулі життя". Також у картині знялися Синтія Еріво ("Wicked: Чародійка"), Джанкарло Еспозіто ("Пуститися берега"), Такехіро Хіра ("Сьоґун"), Ізабель Мей ("1923"), Білл Кемп ("Презумпція невинуватості") та Шо Касамацу ("Токійський віце").