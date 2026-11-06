Самурайські бої та таємниці: вийшов трейлер видовищного екшна "Каросі"
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Культура

Самурайські бої та таємниці: вийшов трейлер видовищного екшна "Каросі"

Новий фільм Lionsgate розповідає про загадкового незнайомця, який намагається викрити темний бік впливової корпорації

Автор: Тетяна Самарук
Фото: "Каросі" (фото: скриншот)
Дата: 06 листопада 2026

Компанія Adastra Cinema презентувала офіційний тизер фільму "Каросі" (Karoshi) - нового екшн-трилера студії Lionsgate. Стрічка поєднує динамічні бойові сцени, атмосферу футуристичного мегаполіса та соціальну проблематику.

Wave RBC.UA повідомляє, що за виробництво відповідають творці франшизи "Джон Уік", а українські глядачі зможуть побачити картину в кінотеатрах уже в лютому 2027 року.

Про що фільм

Події розгортаються в недалекому майбутньому на Мангеттені. У цьому світі корпоративні правила та культура компаній настільки вплинули на суспільство, що визначають практично кожен аспект життя.

Після загадкової смерті одного зі співробітників до великої корпорації потрапляє незнайомець. Його мета - розкрити приховані механізми системи, яка за зовнішньою успішністю та бездоганним іміджем приховує жорстокі порядки.

Самурайські бої та таємниці: вийшов трейлер видовищного екшна &quot;Каросі&quot;
Постер фільму "Каросі"

Відданість компанії перетворюється на контроль

Перші кадри знайомлять глядачів із назвою картини, яка відсилає до японського поняття "каросі" - смерті внаслідок надмірного навантаження на роботі.

Саме ця тема лежить в основі історії про корпоративну культуру, де відданість компанії перетворюється на інструмент контролю. Водночас творці обіцяють не лише соціальний підтекст, а й масштабні екшн-сцени з елементами самурайського бойового мистецтва.

Режисером і автором сценарію виступив Такасі Дошер. Продюсером став Чад Стахелські, відомий роботою над усіма основними фільмами франшизи "Джон Уік".

Головну роль виконав Тео Ю, відомий за фільмом "Минулі життя". Також у картині знялися Синтія Еріво ("Wicked: Чародійка"), Джанкарло Еспозіто ("Пуститися берега"), Такехіро Хіра ("Сьоґун"), Ізабель Мей ("1923"), Білл Кемп ("Презумпція невинуватості") та Шо Касамацу ("Токійський віце").

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