Історії тих, хто їде під обстріли заради тварин: фільм "Рятуй" покажуть в Україні

Документальний фільм "РЯТУЙ" (RESCUE) про людей, які ризикуючи власним життям евакуюють тварин із прифронтових територій України, готується до національної прем’єри. Після міжнародного показу на Raindance Film Festival у Лондоні стрічку представлять українській аудиторії в межах Одеського міжнародного кінофестивалю.

Wave RBC.UA детальніше розповідає, де проходили зйомки та чому фільм такий унікальний.

Що відомо про фільм

Фільм створили американська незалежна продакшн-компанія We Are All Animals та українська організація "Кожна Тварина". Стрічка розповідає про рятувальників, які від початку повномасштабного вторгнення повертаються в небезпечні райони, щоб забрати тварин, залишених у зонах активних бойових дій.

За чотири роки великої війни героям фільму вдалося врятувати понад 30 тисяч тварин - від домашніх собак і котів до свійських та фермерських тварин. Камера супроводжує волонтерів у прифронтових регіонах, де кожна евакуація може стати небезпечною для життя.

Кадри з фільму "РЯТУЙ" (фото: instagram.com/rescue.film)

Історії людей, які їдуть назустріч небезпеці

Зйомки проходили в різних прифронтових районах України - зокрема від Костянтинівки до Покровська, а також на Харківщині та Запоріжжі.

Героями стали люди з різних країн та з абсолютно різним минулим. Серед них - колишній український військовий, який після служби почав рятувати тварин, волонтерка зі Швейцарії, яка залишила безпечне життя заради допомоги, болгарка, що переїхала в Україну після початку повномасштабного вторгнення, та італієць, який заснував притулок на Київщині.

Одна з центральних історій стрічки - порятунок козеняти Оленки. Тварину евакуювали з розбомбленого села, і згодом вона стала одним із символів фільму.

Фільм про співчуття та відповідальність

Продюсерка стрічки та очільниця ГО "Кожна Тварина" Тамара Х’юман наголошує, що історія тварин під час війни часто залишається поза увагою.

За її словами, "РЯТУЙ" - це не лише фільм про евакуацію. Це історія про відповідальність, моральний вибір і співчуття в ситуаціях, коли допомога іншій живій істоті може вимагати надзвичайної сміливості.

Режисером картини став італо-американський документаліст Алессіо Ск'яцца, який у своїй творчості досліджує зв’язок між людьми та тваринами. Його попередня документальна робота Cuori Liberi (2024) була присвячена боротьбі за права тварин в одному з італійських притулків.

До продюсерської команди також долучилися британська режисерка та акторка Сейді Фрост, а також співзасновник української компанії Petcube Андрій Клен.

"РЯТУЙ" показує війну з незвичної перспективи - через історії тварин і людей, які відмовляються залишати їх напризволяще. Українська прем’єра стрічки відбудеться в межах Одеського міжнародного кінофестивалю.